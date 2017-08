Cómo es el negocio del nuevo unicornio chino que ya vale US$ 20 mil millones

El "agregador de noticias" chino Toutiao, respaldado por Sequoia Capital y CCB International, recaudó al menos US$ 2 mil millones en la última ronda de inversión, lo que la lleva a una valoración total de más de US$ 20 mil millones; según informó Reuters. Este unicornio asiático venía de, en 2016, acariciar una valoración de US$ 11 millones.

Toutiao, fundada por el empresario de 34 años Zhang Yiming en marzo de 2012, es una de las empresas de tecnología de más rápido crecimiento en China. Su valoración se ha disparado alrededor de cuarenta veces en tres años -estaba valorada en sólo 500 millones de dólares en junio de 2014-. ¿El secreto? la empresa se dedica a proveer contenido personalizado a sus usuarios a través de una aplicación para soportes mobile. En el contexto de un pronunciado crecimiento de la conectividad por smartphones, al aplicación es de las más usadas en el país asiático.

Toutiao, que significa "titulares" en chino, utiliza algoritmos e inteligencia artificial para seleccionar noticias, libros en línea, videos y otros contenidos para lectores, con la mayor parte de sus ingresos provenientes de la publicidad. Con cerca de 100 millones de usuarios activos diarios, a partir del primer trimestre, Toutiao apunta a ingresos anuales de 2.500 millones de dólares para 2017, según una persona cercana a la compañía. Los dos mayores competidores de Toutiao en el mercado son Tian Tian Tianai Kuai Bao y el servicio de noticias de Baidu. El modelo de negocios de Toutiao le ha brindado atención jurídica no deseada. Como trabaja usando contenido de terceros, las empresas de la competencia alegan que podría tratarse de competencia deslea.