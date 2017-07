Cierra Bitcoin la semana que viene, ¿qué podés hacer con tus monedas?

Debido a la popularidad de Bitcoin, está ya no puede realizar las transacciones con la seguridad y la velocidad óptima. Para esto es necesario una solución técnica, una modificación del funcionamiento de la criptomoneda que podría dividir la cadena y afectar las cuentas de los usuarios.

Según explica Rodolfo Andragnes, el presidente de la Fundación Bitcoin Argentina, hoy hay aproximadamente 7 transacciones por segundo en la plataforma, 100 veces menos que las que se producen en el Merval. Es necesario permitir que ese número aumente, pero no hay un jefe y “nadie dice para donde ir”. En caso de que la comunidad no se ponga de acuerdo en una solución, la cadena se divide. El 1 de agosto se activa la que escojan.

¿Qué pasa con mis bitcoins?

Primero, depende de donde están almacenadas. Quién las tiene es quien decide qué hacer con ellas. Si el usuario las almacena en su propia computadora, una vez implementada la actualización, podrá gastarlas dos veces, una vez en cada cadena. Pero si están guardadas en una billetera online, como Xapo o cualquier casa de cambio, ellos deciden.

Cada exchange decide lo que hará durante la división. Pueden decidir migrar todas las monedas a una sola cadena, vendiendo las que están en la otra, o permitir que sus usuarios gasten ambas.

Es importante no realizar transacciones pocos días antes del 1 de agosto, cuando se realizará el fork. Cómo las criptomonedas son solamente registros de transacciones, si no quedan registradas en ninguna cadena, desaparecen. La mayoría de los exchange anunciaron que bloquearán las operaciones ese día y por lo tanto, quienes necesiten realizar transferencias deberán sacar su bitcoins y hacerlas por su cuenta.

Una solución para los mineros y otra para los usuarios

Los usuarios quieren implementar una solución llamada Segregated Witness (SegWit) que permite mantener más transacciones que la estructura actual y baja los fees. Esto es parte de las recompensas que obtienen los mineros. En cambio, ellos quieren adoptar SegWit x2, también llamado BIP 91, donde proponen no solo implementar SegWit, sino también duplicar el tamaño de los bloques, de 1MB a 2MB. El problema con esta última es que todos los mineros deberán mejorar su hardware y software, dejando de lado a quienes no lo hagan. Cómo no todos tendrán el capital suficiente para invertir en sus equipos, los más pequeños quedarán afuera de la red.

Por ahora, la mayoría de los mineros indicaron que van a implementar BIP 91. De esta forma, podría evitarse la bifurcación el 1 de agosto, pero nada es seguro. En caso de suceder, se activará el sistema SegWit y, más adelante, se duplicará el tamaño de los bloques causando un “hard fork”, una bifurcación que no podrá ser revertida.