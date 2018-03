Cayó el "Rey de Tinder", un millennial que estafó mujeres por 150.000 euros

Albert Cavallé, un hombre de 36 años fue acusado de estafar a una veintena de mujeres a través de las redes sociales, fue detenido en Barcelona gracias a un señuelo facilitado por una de sus víctimas. Según la Justicia española, sobre él pesan 17 denuncias sólo en Cataluña -también hay acusaciones en otras ciudades de España y Francia- y tres órdenes de detención. Según consigna el diario español ABC, acusando fuentes judiciales cercanas a la causa.

Se mostraba como un millennial exitoso

Su modus operandi está bien ajustado a los tiempos que corren: mediante aplicaciones como Badoo, Tinder o Meetic, armó un personaje de si mismo: un millennial exitoso y adinerado. Lujosos hoteles, autos modernos, siempre sonriente y bien vestido. Tenía un interminable álbum de fotos que utilizaba para conquistar a las mujeres.

Los perfiles falsos

Según las autoridades, en total robó unos 150.000 euros, en ocasiones con préstamos y otras utilizando los datos de sus tarjetas bancarias.

Cuando se descubria el engaño, apelaba a la intimidación. “Si sigues por este camino te voy a hacer pupa, ¿me oyes? Estoy muy protegido, muy, muy protegido tía, así que infórmate bien, tía, ¿me entiendes? No sé de qué coño vas. Me da igual. He salido hoy en Antena 3, en El Periódico, me la suda”, es uno de los audios que trascendió, dirigido a una de sus denunciantes.