Buscan transparentar la gestión de Arsat con un portal de datos abiertos

"Piensen en el más corrupto que conozcan, lo primero que les venga a la mente. De ahora o antes, piensen en la ruta del dinero K, piensen en un convento", invitó irónicamente a los asistentes el presidente de Arsat Rodrigo de Loredo. "Ahora imaginenlo con dos o siete años, chiquito y cachetoncito. No le pueden hacer mal a nadie, claramente el problema de la corrupción es estructural". Ese es el pensamiento que llevó al gobierno nacional a trabajar en una plataforma de datos abiertos, donde pueden consultarse presupuestos, precios, licitaciones, sueldos; para la compañía satelital Arsat y así lo mencionaron ayer en el piso 9 del Centro Cultural Kirchner.

Por el momento, Arsat es la primera empresa estatal que abre sus datos al escrutinio público pero desde el gobierno quieren incentivar a otras. El nuevo portal cuenta con más de 30 conjuntos de datos, organizados en diferentes categorías: Plan Federal de Internet; Gestión Transparente; Plan de Conectividad a Escuelas Rurales; Servicios Satelitales; Televisión Digital Abierta y Cine.Ar Play.

Se puede acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de directores y gerentes, y a sus salarios; al listado de proveedores, información sobre el personal, ejecuciones presupuestarias, registro de visitas a la empresa, licitaciones e información detallada sobre los proyectos que lleva adelante y los servicios que brinda.



También se incluye un espacio en el que se transmite en vivo lo que sucede en diferentes puntos de las instalaciones de Arsat en Benavídez, así como los procesos licitatorios que se lleven adelante.

"Estos portales por si mismos no resuelven la corrupción, pero sí son una herramienta para pelear contra la corrupción porque le pone trabas", explicó el presidente de Arsat. La idea del gobierno es instrumentalizar la honestidad y darle soporte al discurso anti corrupción. No obstante, de Loredo reconoce que la plataforma no será tan útil para el ciudadano de a pie sino que está pensada particularmente para otros organismos, ONG y para periodistas.

La constelación abierta

Desde el Estado impulsan la creación de un ecosistema de datos abiertos. No sólo quieren sumar más empresas estatales, sino también municipios y dependencias de gobierno más pequeñas. En el caso de los ministerios, los próximos que se sumaran son Comunicaciones, Derechos Humanos, Ciencia y Tecnología, Agro, Energía y Salud. Todos estarán baja el paraguas de Datos.Argentina.

En este sentido, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dió cierre a la presentación de la base de datos de los satélites argentinos recordando que "la transparencia es una obsesión del gobierno". También se refirió a otras áreas donde el gobierno plena "revolucionar y modernizar" el Estado como la ventanilla única de comercio exterior y los trámites burocráticos por Internet.

¿Qué hay en la base de datos de Arsat?

La información de Arsat está organizada en 38 sets de datos en formatos abiertos, lo que permite el acceso sin necesidad de contar con software especial (y en particular, pago). Además, cada set cuenta con un paquete de meta datos que permite la exportación y combinación con otras bases de datos de otras dependencias públicas. La plataforma, es sitio web en si mismo, está montado con la tecnología de software libre Kcan, en su versión nacional llamada Andino (todo usa tecnología Joomla).

En la sección de Plan Federal de Internet se puede acceder a la distribución de espectro y banda ancha a lo largo del país al igual que a los puntos de conexión y obras en construcción.

El apartado de rendición de cuentas incluye toda la información relacionada con patrimonio, declaraciones juradas, etcétera.

Por último, el servicio IDE de datos espaciales permite a los usuarios ubicar en un mapa en tiempo real una plétora de datos (nodos conectados a Internet, tasa de fibra óptica, escuelas conectadas, estaciones de transmisión de la televisión abierta digital).

M Matias Castro MCastro@infotechnology.com