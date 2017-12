Burbuja, estafa o el futuro: qué ven en Bitcoin los bancos centrales del mundo

A menos de ocho años de su surgimiento, Bitcoin y las criptomonedas están siendo reconocidas como un elemento disruptivo por los bancos centrales de todo el mundo. Por un lado se preguntan qué hacer ante su repentino crecimiento y por el otro intentan aprovechar la tecnología y consideran desarrollar sus propias versiones.

¿Qué opinan los bancos centrales del mundo?

Argentina: sin miedo

El Banco Central de la República Argentina se limitó a explicar que tanto Bitcoin como el resto de las criptomonedas “no son una moneda de curso legal”, a través de un comunicado emitido en 2014. Pero el gobierno está considerando gravar con el 15% la renta obtenida de la compra y venta de criptomonedas. Por su parte, Lucas Llach, el vicepresidente del BCRA, dijo que el gobierno apoya los casos de uso de la criptomoneda y que no le tienen miedo.

Estados Unidos: todavía no es tan grande

Las investigaciones lideradas por la Reserva Federal recién arrancan y no están entusiasmados con la idea de lanzar su propia criptomoneda. Según Jerome Powell, un miembro de la junta directiva, todavía queda resolver problemas relacionados al manejo del riesgo y la gobernanza de la plataforma. Randal Quarles, su vicepresidente, explicó a principios de diciembre que si bien no tienen una política establecida, merece la pena pensar cómo regular Bitcoin porque eventualmente podría ser de interés para la política monetaria, pero todavía no es lo suficientemente grande.

Europa: son tulipanes

El Banco Central Europeo advirtió en repetidas ocasiones sobre los peligros de invertir en criptomonedas. Su vicepresidente, Vitor Constancio dijo en septiembre que el Bitcoin no es una divisa, sino un tulipán y Mario Draghi, el presidente, comentó que su impacto era limitado y por lo tanto no presentaban ningún riesgo para el monopolio del dinero.

China: la tecnología está madura

El Banco de la Gente de China creó un equipo de investigación en 2014 para desarrollar dinero fiat digital y creen que la tecnología es suficientemente madura como para ser adoptada. Pero a la vez prohibieron los exchanges de criptomonedas. Por ahora no anunciaron cuándo lanzarán su dinero digital, pero explicaron que podría mejorar la eficiencia en los pagos y permitirle al gobierno, conocido por su aparato de vigilancia, tener un mayor control.

Japón: hay que estudiarlas

En octubre, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que no tienen un plan para emitir una moneda digital, pero que es importante seguir investigando. Según explicó, están reconsiderando todo el sistema y la emisión de una criptomoneda implicaría extender el acceso a sus cuentas a cualquiera, sin importar en qué parte del mundo esté.

Alemania: pura especulación

En el país europeo, muchos todavía prefieren pagar en efectivo y su banco central desconfía de las monedas digitales. Para uno de sus miembros, Carl-Ludwig Thiele, Bitcoin es “más un juguete especulativo que un medio de pago”. A su vez, el Bundesbank está investigando activamente cómo implementar la tecnología para mejorar los sistemas de pago.

Reino Unido: revolución

Para Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, las criptomonedas son una parte de una potencial revolución en las finanzas. El banco central lanzó su propia aceleradora tecnológica el año pasado para impulsar el desarrollo de tecnología basada en blockchain. Según contó, es una “gran promesa” y podría permitirle a los bancos centrales evitar los ciberataques y mejorar la eficiencia de los pagos.

Francia: con mucho cuidado

Francois Villeroy de Galhau, su director, dijo que los funcionarios franceses “aconsejan tener mucho cuidado con Bitcoin porque no hay una institución pública que la respalde”. Incluso advirtió que tiene un “lado oscuro”, haciendo referencia a los robos y señaló que quienes decidan usarlas lo hacen bajo su propio riesgo.

Brasil: impulsar la innovación

El banco central del país vecino no lo ve como “un riesgo inmediato para el sistema financiero brasileño”, pero permanece alerta ante los nuevos desarrollos e implementaciones de la tecnología. El organismo pidió que que se apoye la innovación financiera, incluidas las nuevas tecnologías que hagan al sistema más seguro y eficiente.

India: prohibición

El banco central de India se opone a las criptomonedas. Para ellos representan un canal que facilita el lavado de dinero y el financiamiento de grupos terroristas. Mientras tanto continúan estudiando si una versión respaldada por los bancos centrales podría ser útil. Actualmente, su uso es ilegal.

Corea del Sur: cosa de criminales

El Banco de Corea se está enfocando en proteger a los consumidores y prevenir que las criptomonedas sean una herramienta para los criminales. Sus autoridades explicaron que es necesario investigar más y continuar monitoreando su avance. Son tantos los coreanos que adoptaron Bitcoin que el primer ministro del país advirtió que las monedas digitales podrían corromper a la juventud.

Rusia: esquemas piramidales

El banco central de Rusia expresó su preocupación por los riesgos que conllevan las nuevas divisas digitales. Su director, Elvira Nabiullina, dijo que ellos “no legalizan esquemas piramidales” y que se “oponen totalmente al dinero privado, no importa si es físico o virtual”. Por ahora decidieron demorar su regulación a menos que Vladimir Putin lo requiera.