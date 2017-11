Black Friday: cómo aprovechar las súper ofertas de afuera usando el Puerta a Puerta

El Black Friday es un día de descuentos que nació en los Estados Unidos y se celebra justo después del Día de Acción de Gracias. Si bien comenzó en las tiendas físicas se ha trasladado exitosamente al e-Commerce, modalidad con la que ha llegado a todo el globo.

Si bien acá en la Argentina los retailers locales con presencia electrónica se suman a la movida, el consumidor tiene la posibilidad de aprovechar las ofertas que proponen los gigantes internacionales del e-Commerce.

¿Qué hay que saber?

- La ley aduanera dice que el pedido no puede superar el valor de US$ 200 en total y no puede pesar más de 20 kilos.

- Además, si el pedido supera los US$ 25 de franquicia el consumidor deberá pagar impuestos sobre su compra. En dicho caso, la suma a abonar será de 50% del valor del producto sobre el excedente. O sea: si el producto cuesta US$ 50, el usuario tendrá que pagar el 50% de US$ 25 más una tasa fija del Correo Argentino de $120.

- Un detalle: la franquicia es solo para un único pedido. ¿Qué quiere decir esto? Si uno hace dos compras, los US$ 25 es para la primera compra, la segunda tendrá que pagar el 50% de impuesto sobre el total de la compra.

- ¿Qué no va a llegar? Todo lo que pase los US$ 200 (sea un único pedido o varios, no se puede superar esa suma). O sea: difícilmente se pueda comprar un smartphone, por citar un ejemplo.

¿Sale más barato que comprar en la Argentina?

Para saber si sale más barato que en la Argentina la cuenta que hay que hacer es la siguiente. Al precio hay que pasarlo a dólares (en caso de estar en otra moneda) y sumarle al precio los impuestos (el 50% de todo lo que supere los US$ 25) más el costo fijo del Correo ($120), y eso dará el valor final que se pagará acá.

Los ejemplos a continuación se harán con Amazon España (porque en general los pedidos llegan bien bajo la modalidad del régimen Puerta a Puerta):

Amazon España vende en oferta una minipymer Braun MQ 725, con un 34% de descuento (según la página), cuesta 63 euros. Ahora bien, si ese precio se pasa a dólares, al cambio de hoy, sería US$ 74, por lo que se superaría la franquicia por US$ 49. De eso, hay que pagar el 50%, o US$ 24,50. ¿Cuánto costaría entonces? US$ 98,50 más los $120 del Correo. O sea: $1.844 (sin la franquicia, costaría $1.950). Un artículo similar a este pero anterior, la MQ 700, cuesta en los retailers locales aproximadamente $2.000.

Una cámara deportiva Nexgadget 4K (sensor Sony, 4K 30fps/1080P 60fps de resolución de video, lente gran angular de HD 170, conectividad WiFi y estabilización de la Imagen digital; 16 megapíxeles y sumergible hasta 30metros) cuesta 54 euros o US$ 63,50 (con un descuento de 82%). Esto quiere decir que habría que pagar US$ 19,25 de impuestos más el Correo. Valor total: S 1.604 ($1,667 sin franquicia). Precio en la Argentina: $5.500.

Estos valores no incluyen los costos de envío que puede llegar a cobrar las páginas, lo que puede hacer que lo que parece más barato no lo termine siendo. Considerar esta cuestión antes de hacer el pedido.

Acá hay una calculadora provista por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para saber cuánto hay que pagar.

¿Cómo pagar los impuestos?

La AFIP tiene un instructivo online que explica el procedimiento para pagar el Volante Electrónico de Pago (mejor conocido como VEP). Antes hay que llenar una declaración jurada y luego generar el comprobante para pagar online o en locales de pago como PagoFácil o Rapipago.

¿Se puede pagar en cuotas?

Si bien las compras en el exterior con tarjeta de crédito son en un pago, las tarjetas locales brindan la posibilidad de “cuotificar” los consumos, tal como se cuenta en esta nota de INFOTECHNOLOGY.