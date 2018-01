¿Bitcoin está barato? Qué hay que mirar para decidir si entrar o esperar

Quienes se plantean invertir en Bitcoin, Ethereum y los nuevos activos digitales buscan encontrar cómo ubicarse y diferenciar una mala inversión de una buena. Y queriendo evitar que se parezca a jugar en un casino se hacen diversas preguntas.¿Qué se necesita para entender el mercado de criptoactivos? ¿Se pueden aplicar los mismos métodos que se usan en el mercado tradicional? ¿Cuáles son las herramientas clave?

Qué dice la técnica

Según director de la empresa de educación financiera Estudinero.net, Nicolas Litvinoff, los criptoactivos cumplen con las condiciones necesarias para ser analizados tanto de forma técnica como fundamental. “En cuanto al análisis técnico, cumple con los requisitos: las herramientas están disponibles y tiene un gran volumen que permite evitar la manipulación por parte de pocas personas”, explica el economista.

La comunidad que rodea a estos activos está llena de desarrolladores y especialistas en informática. Esto hizo que aparezcan rápidamente herramientas de trading similares e incluso mejores a las que se usan para operar en los mercados tradicionales. Sitios como Coinigy cuentan con todos los indicadores necesarios para realizar un análisis técnico de casi cualquier criptoactivo, desde Bitcoin y las monedas alternativas más conocidas hasta los nuevos tokens emergentes.

Sin embargo, existen dos grandes diferencias. “La descentralización hace que Bitcoin sea un activo global que opera las 24 horas, todos los días del año y al no detenerse no hay agujeros entre los cierres y las aperturas”, comenta Litvinoff. Esto permite que exista información de cada momento y le brinda mayor precisión a los análisis. Pero por el otro lado, la misma característica hace que no haya un mercado central y que los precios varíen entre los diferentes exchanges. “Hoy hay cientos de exchanges y en cada uno tiene su precio. Hay que elegir sobre qué precios se va a hacer el análisis”, señala.

El análisis técnico también tiene sus limitaciones: la volatilidad del mercado de criptos hace que cuandos se producen rápidas alzas, quede fuera de contexto. “Luego de las subas parabólicas, el precio queda fuera del radar del análisis técnico”, explica el fundador de Estudinero.net, pero agrega: “después de las correcciones, como la que se dió recientemente, vuelve a tener sentido y se respetan las proyecciones.”

Indicadores fundamentales

El análisis fundamental también tiene su lugar en el mercado de criptoactivos, pero se enfoca en otros datos. “Hay que entender que no son empresas, no se pueden analizar con un flujo futuro de fondos, con ventas, con ganancias o pérdidas”, destaca Litvinoff. Para entender que tan viable es un proyecto hay que prestarle atención al whitepaper, un documento que determina sus objetivos. También es importante investigar quién lo está desarrollando.

Para elegir qué criptoactivos le ofrecerá sus clientes, SeSocio, una fintech dedicada a simplificar el acceso a las inversiones, estudio las 10 más grandes. Santiago Sabater, el responsable del desarrollo del negocio de criptomonedas de la empresa, explica que el equipo y sus fundadores es una variable clave a la hora de evaluar un activo. “Un buen equipo puede tener un mal proyecto, pero un mal equipo puede abandonar incluso los mejores desarrollos”, sintetiza. Evaluando whitepaper, equipo y el rendimiento pasado optaron por elegir Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Iota y Ripple para incluir a su listado.

Dos lados de la misma criptomoneda

Para hacer un análisis completo de un determinado criptoactivo es necesario combinar ambas técnicas. Por un lado, el análisis fundamental permite determinar qué proyectos son viables y cuáles carecen de una base tecnológica innovadora que los diferencie. Por el otro, el análisis técnico ayuda a detectar cuándo es el mejor momento para comprar o vender, siempre y cuando el mercado no esté atravesando una suba parabólica. El primero precisa ver a los activos como proyectos y comunidades y no como empresas, entonces se enfoca en métricas relacionadas a la adquisición de usuarios y la relación entre los desarrolladores y quienes siguen e invierten.

Con ciertas modificaciones, las técnicas tradicionales sirven para descomponer y entender el nuevo mercado.

PL PABLO LABARTA