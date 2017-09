Bitcoin cayó 20% en dos días por el "efecto China", ¿hasta cuándo la caída?

Las Ofertas de Monedas Iniciales, las ICO, se multiplicaron en el último tiempo y las criptomonedas se masificaron al punto de que celebridades como Paris Hilton anunciaron nuevas. Pero ayer el gobierno de China decidió prohibir las ICO y todas las monedas se desplomaron y cayeron, en promedio, un 20%.

La normativa viene del Banco Central de China. Este las criticó y las acusó de alterar el orden financiero del país. “Naturalmente, es una actividad de financiamiento público ilegal, que implica crímenes financieros como la distribución ilegal de monedas, la emisión ilegal de acciones, la recolección ilegal de fondos, el fraude financiero y esquemas piramidales”, dice el documento según la traducción publicada por Coindesk.

El mercado de las criptomonedas paso de una capitalización de US$ 180.000 millones a US$ 142.000 millones. En el caso de Bitcoin, esta cayó un 20% hacia los US$ 4.000 a los pocos días de alcanzar un valor récord de US$ 5.000 y el valor de Ethereum bajó 16%. Ahora, todas se están recuperando con alzas entre 0,5% y 5%, pero todavía falta para llegar a donde estaban.

¿Qué sigue?

Bitcoin duplicó su valor en los últimos meses y el resto de las criptomonedas se están recuperando del desplome, pero las medidas tomadas por el gobierno chino podría dar lugar a más regulaciones en otras partes del mundo, como por ejemplo en los Estados Unidos. A mediados de julio, las autoridades del país norteamericano advirtieron que las ICO estaban siendo usadas para evadir la ley y la semana pasada las describieron como “potenciales estafas”.

A pesar de esto, el impacto en las criptomonedas es indirecto. Los países están comenzando a incorporarlas y regularlas. Sería contraproducente para China ir contra las divisas digitales ya que en el país se mina casi el 60% de los bloques de Bitcoin. En otros países asiáticos como Japón son cada vez más las empresas que adoptan las nuevas divisas como forma de pago. Según el documento del banco central que prohibió las ICO, las posibles estafas son el problema, no las monedas.