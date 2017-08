Bill Gates donó US$ 4.600 millones y sigue siendo el más rico del mundo

Bill Gates, el cofundador de Microsoft, realizó una donación de 64 millones de acciones de Microsoft con un valor total de US$ 4.600 millones. Es la mayor en la historia del filántropo y aún así, continúa siendo la persona más rica del mundo.

La última donación el multimillonario fue del 5% de su fortuna. Según especificó la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la hizo el 6 de junio, pero los documentos no especifican a quien. La mayoría de las donaciones pasadas de Gates fueron hechas a la Fundación Bill & Melinda Gates, la caridad que creó junto a su esposa.

Desde 1994, la pareja ya donó más de US$ 35.000 millones, sumando acciones y dinero. Esta última representa el 38% de las acciones del cofundador. En 1996 era dueño del 24% de la compañía y hoy solo del 1,3%.

A pesar de todo, Bill Gates sigue siendo la persona más rica del planeta Tierra con US$ 90.800 millones. Ahora, el segundo en la lista, el CEO de Amazon.com, Jeff Bezos, tiene US$ 84.300 millones y se vuelve a acercar, pero seis mil millones de dólares de diferencia no es poco.

Actualmente, estos son los 10 más ricos del mundo:

Bill Gates (Microsoft) - US$ 90.800 millones Jeff Bezos (Amazon) - US$ 84.300 millones Amancio Ortega (Zara) - US$ 82.500 millones Warren Buffett (Berkshire Hathaway) - US$ 76.400 millones Mark Zuckerberg (Facebook) - US$ 72.600 millones Carlos Slim (Telmex) - US$ 66.400 millones Bernard Arnault (LVMH) - US$ 53.600 millones Larry Ellison (Oracle) - US$ 51.100 millones Larry Page (Google) - US$ 47.000 millones Charles Koch (Koch Industries) - US$ 46.900 millones

El 27 de julio, Bezos se convirtió en el hombre más rico del mundo, pero duró solo un día.

