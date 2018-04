Berlín, la "ciudad Fénix"

Al momento de expandir las operaciones en Europa se podría deducir que las firmas tecnológicas locales deberían optar por una ciudad de España para contratar a colaboradores que hablan español, o bien por Londres, en Inglaterra, a fin de apelar al inglés, que es un idioma universal. Sin embargo, Berlín tiene numerosos motivos por los cuales se presenta como una alternativa más que interesante para que las firmas tecnológicas argentinas expandan sus operaciones.

Por qué en la "Ciudad Fénix"

A pesar de la crisis económica que sacude a Europa, en los últimos años Berlín ha experimentado un auge económico en el sector de la informática e internet hasta posicionarse como un referente en materia de emprendimiento. Esto se debe, en parte, a que tras la aprobación el Plan Deutschland Digital 2015 de apoyo a la creación de startups y creación de miles de nuevos puestos de trabajo en el sector tech. Así las cosas, Berlín recibió en 2016 un total de 2.236 millones de euros de inversores internacionales para promover el desarrollo de las empresas emergentes de base tecnológica. Gracias a esto, 202 empresas consiguieron inversión de capital riesgo en 2016, según Barómetro de las startups en Alemania de febrero de 2017.

Si bien las firmas argentinas no tienen a esta ciudad "en el radar", hay compañías que la eligieron por muchas razones que valen la pena analizar. Por ejemplo, Jampp. Se trata de una organización que ofrece a compañías de gran porte soluciones para para la promoción y remarketing de aplicaciones móviles. Fundada en 2013 en Buenos Aires, desembarcó con oficinas propias en Berlín dos años más tarde. Actualmente, la compañía cuenta con un total de 85 empleados de los cuales la mayoría están basados en nuestro país y cuatro están en la capital alemana, aunque en los planes figura que esta cifra se elevaría a diez a fines de este año. Mientras que en la Argentina se dedican al desarrollo del producto, desde las otras sedes se atiende a los clientes, que en líneas generales con corporaciones globales.

"Elegimos a Berlín porque en esta capital se da una intersección muy peculiar: es barata en términos de recursos humanos y costo de vida; hay profesionales con mucha preparación; y en los últimos años se formó un ecosistema tech muy interesante", explica a Innovación Diego Meller, cofundador de la firma.

En tanto, la compañía argentina Etermax, que desarrolla juegos para móviles como Preguntados, y cerró el año con más de 350 millones de usuarios, inauguró a comienzos de este año un estudio en Berlín para el desarrollo de juegos nuevos. Con esta decisión, la compañía busca generar una mezcla de culturas y trabajar con desarrolladores de alto vuelo. "Actualmente tenemos 10 empleados y el plan es llegar a 20 a fines de este año", cuenta Máximo Cavazzani, CEO de la mencionada empresa de desarrollo de apps de juegos sociales. El ejecutivo coincide con Meller y agrega: "En Berlín hay muchísimos jóvenes y se consiguen perfiles que escasean en la Argentina, como Data Scientist y desarrolladores con experiencia en videojuegos. Además, el mismo recurso cobra en bruto lo mismo en Alemania que en nuestro país".

Por su parte, el sitio de e-Commerce OLX también tiene oficinas en la "ciudad Fénix", pero al ser consultados por Innovación optaron por no dar detalles sobre su operación. De todos modos, trascendió que una de las razones de esta elección radica en que, a pesar de no disponer de versión alemana, se apoyan en esta filial para llevar adelante otros mercados de Europa del Este, como Polonia.

Barreras, ¿qué barreras?

Meller considera que no hay barreras de entrada para que una argentina se establezca en un país tan lejano comparado con la Argentina tanto desde el punto de vista geográfico como cultural: "Berlín es una ciudad realmente cosmopolita, y eso posibilita contratar a profesionales para que atiendan otras regiones. Por ejemplo, nosotros contamos con un colaborador chino que trabaja desde Alemania para Asia". En el caso de Etermax, ningún contratado es de origen alemán.

Por otra parte, según el cofundador de Jampp, la cultura alemana juega a favor porque ellos tienen una cultura "bastante ingenieril" que les juega a su favor y, además, son muy eficientes y productivos al momento de trabajar explica el empresario cuya compañía también tiene oficinas en Londres, San Francisco, Singapur y Ciudad del Cabo.

"Berlín es la ciudad más pobre de Alemania y, al mismo tiempo, este país es el más poderoso de Europa y tiene una mejor ubicación estratégica dentro del Viejo Continente, tres cosas que nos juegan a nuestro favor. Asimismo, hay una mayor cultura por el trabajo", detalla Cavazzani que, al analizar el desembarco de Etermax se debatía entre Barcelona y la capital alemana.

"Las diferencias culturales son cada vez más pequeñas cuando estás en algo que está muy globalizado, como nuestra industria. Además, hacemos benchmarks con competidores globales. Por otra parte, los alemanes tienen un excelente dominio del inglés", detalla Meller, y explica que en donde más notan las diferencias es en el sentido del humor, aunque esto no es algo problemático. Para solucionar las cuestiones de la diferencia horaria, Cavazzani dice que llevan a cabo las reuniones por la mañana de la Argentina, cuando allá es de tarde.

Qué tener en cuenta

Los entrevistados coinciden en que las firmas argentinas deberían tener a Berlín en el radar: "Si la empresa tiene que ver con la industria de las finanzas, quizás convenga Londres; y lo mismo sucede con alguna ciudad española si la compañía necesita muchas personas que hablen español. Pero sin dudas, si la organización necesita perfiles tecnológicos relacionados con la ingeniería, Berlín se presenta como la mejor alternativa", aconseja Meller. En tanto Cavazzani concluye: "Se trata de una ciudad llena de oportunidades para poder crecer y además están muy receptivos. El mundo cambia constantemente y esta capital es la que hoy está mejor posicionada".

Números que lo dicen todo

Año tras año, Berlín escala posiciones año tras año en el ranking "The Global Startup Ecosystem Report", que analiza las 55 ciudades de todo el mundo más consolidadas en materia de ecosistema startup y realiza un ranking global de las 20 más importantes. De hecho, en 2015 ocupaba el noveno puesto y en la última edición, del 2017, se ubicó en la posición número siete.

Actualmente, la capital cuenta con unas 2.000 emprendimientos tecnológicos activos, la mayoría de las cuales están enfocadas en salud digital, Fintech, movilidad, inteligencia artificial y ciberseguridad. Así es como se posiciona como el segundo centro de emprendedorismo más grande de Europa, solo superada por Londres. A esta última ciudad perdió puntos de cara a los emprendedores tech desde que se dio el "Brexit", es decir, la decisión de los ciudadanos de Gran Bretaña de salirse de la Unión Europea, y algo similar ocurre con Barcelona, por la corriente separatista de Cataluña.

El gobierno brinda una ayuda importante para que las firmas extranjeras se instalen en esta capital. Por ejemplo, el sitio web Berlin Partner for Business and Technology brinda información sobre cómo organizar un buen equipo y conseguir los fondos necesarios; en tanto, el portal Gründen in Berlín organiza eventos en español para empresarios en todas las fases del proceso de creación de compañías. Por otro lado, la Asociación de Cámaras de Comercio Alemanas ofrece de forma gratuita cursos y charlas sobre formación, en alemán e inglés para guiar a los emprendedores. Por último, el Investitionsbank Berlin (IBB) ayuda a internacionalizar emprendimientos con sede en la capital germana por medio de su programa Coaching Bonus.

D DÉBORA SLOTNISKY