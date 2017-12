Baby Echecopar picante con Bitcoin: "Esto es una estafa como los Patacones"

El conductor de radio Angel “Baby” Etchecopar opinó sobre la criptomoneda del momento, los bitcoins, que al cambio actual cuesta (cada uno) más de US$ 16.000 y que aparece cada vez entre los titulares de los medios generalistas.

Picante, como es su costumbre, cuando un oyente le preguntó su opinión sobre la criptomoneda, el conductor y actor disparó: “Le digo a todos los que tienen bitcoins que un día se van a levantar y van a ser pobres.” Luego lo comparo con “la cadena del cheque en la década de 1980”.

A continuación, pasó a explicar qué son los bitcoins con un ejemplo de la compra y venta de automóviles. “Vos agarras un Mercedes Benz modelo 68, el Pagoda. Como auto cuesta US$ 20.000, se hicieron poquitos. La demanda -la gente lo quiere porque es convertible, es lindo- lo lleva a costar primero US$ 68.000, después costó US$ 98.000, después US$ 150.000 y ahora cuesta US$ 240.000 y así sucesivamente en la medida en que todos quieran tener un Pagoda”, se explayó. “Es como la subasta --siguió--: el que es rico dice 'yo lo quiero' pero el otro le contesta 'pero yo no lo vendo'. '¿No lo vendes por 200?', 'No'; '¿No lo vendes por 250?', 'No'; '¿No lo vendes por 300?, 'No'.” Finalmente, explicó, desde su óptica, por qué el precio del bitcoin va a terminar por caer: “se hicieron una cantidad limitada de bitcoins, la gente desesperada sale a comprarlo. El que lo tiene le dice al otro, pero hay un momento en que todos van a decir 'no, tanto no pago' y ahí cae el precio del bitcoin”.

Uno de los periodistas que acompaña a Etchecopar en su ciclo “El ángel del mediodía” (que se emite de lunes a viernes de 12 a 15 horas por Radio 10), el especialista en economía Osvaldo Granados comparó la continua suba de los bitcoins con “la clásica burbuja del tulipán de Holanda; el que tenía el bulbo del tulipán tenía una fortuna hasta que un día empezaron a crecer en todos lados y empezó a caer en una semana”.

Así funciona la economía, dijo quien interpretará al policía Tito Bisleri en el recordado unitario “Contrafuego”, que durante el año 2002 emitió Canal 9. “Es como los barrios privados. Cuando se hacen los barrios privados lo hacen en un lugar donde cuestan $1 la hectárea, hacen el barrio privado y cuesta $100 la hectárea, a los 10 años cuesta $1 de nuevo”, indicó. Luego lo comparó con un auto que vende una mujer tras quedarse viuda. “El auto lo compra el tipo en US$ 15.000, lo tiene guardado y cuesta US$ 200.000, se muere el tipo y la viuda lo cuesta en US$ 15.000 de nuevo y baja el precio. Es la oferta y la demanda.”

A partir de aquí, el asunto se fue desviando. “Cómo crees que cayeron muchos tipos que tenían una mesa de dinero”, le preguntó Granados. “El tema es: vos me das guita y yo te digo 'Baby, 30% mensual' y vos me decís 'me estás jodiendo'. Te digo que no, que te doy tanto. Agarro la plata de todos, 'dame tu guita', y yo le voy pagando porque sigue entrando. Vos le contás a muchos 'che, sabes que el Bebo me está pagando 30%', y me empieza a llegar gente y yo con la guita que me va entrando te voy pagando una fortuna”, desarrolló el ex presidente de la agencia estatal Télam. ¿Cuándo se terminar? “Un día todo el mundo te dice 'che, devolveme la plata porque me voy a comprar un departamento', y me fui a la mier...”, cerró Granados.

“En la época de Alfonsín, yo veía ratas de San Isidro abrieron un boliche que se llamaba "La Mema". Íbamos todos”, rememoró Etchecopar. “Y vos veías que comprando oro y cambiando cheques había lauchas que pasaban al BMW, se compraban la casa, ¿te acordas que andaban todos de jeta, con el pelo con gel? Eran todos yuppies y vos decías 'este era un laucha del CASI' y ahora eran todos cambistas'. Después cayeron porque los 'cagó' todo el mundo. Es como el usurero: vos vas y le cambias a 20% y llega un momento que el tipo que te está cambiando te dice 'che, me caí', y se cayó el usurero y solo te queda la amargura”.

Finalmente, regresaron al bitcoin. “Ahora salió otra manera que no es bitcoin”, contó, en referencia a las otras criptomonedas, como Ethereum, Bitcoin Cash, Monero y Litecoin, entre otras. “Aparecieron 14”, señaló Granados. “Aparecieron bitcoins con otro nombres en Polonia, en Serbia, en Rusia, en China. Empezaron a inventar monedas virtuales.” “¿A vos te parece que esos son negocios? Dice que un bitcoin cuesta US$ 15.000”, argumentó el conductor, luego de (aparentemente) efectuar una búsqueda en Google.

Ya por última vez, Etchecopar se fue de tema. Contó: “Cuando hicieron el patacón, la ventaja era que se hacía tres o cuatro del mismo. 'Guardalos que un día van a valer.' Lo que pasa es que se tienen que perder los duplicados, los triplicados y los cuadruplicados. Te los imprimía Gostanian. Imprimían con patacones y hay muchos conocidos del gobierno de Menem que se compraban casas... eran regalados. Si total eran papel y te los daban. Han comprado campos, casas; han pagado campañas publicitarias. Esa estafa fue terrible.” Cabe señalar que el Patacón fue emitido durante 2001 y 2002 por la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Carlos Ruckauf y la presidencia de Fernando De la Rua, quien reemplazara a Carlos Menem. Dado que Ruckauf fue, anteriormente, vicepresidente durante el segundo mandato del riojano, tal vez de allí venga la confusión de Etchecopar.