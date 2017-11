Audio viral de Nordelta: es una médica monotributista con una cuenta offshore y condena penal

Una mujer que vive en Nordelta se hizo conocida ayer luego de que apareció unaudio de WhatsApp en el que una cirujana, supuestamente identificada como Cinthia Solange Ders, se queja con su agente inmobiliaria porque sus vecinos de enfrente de su propiedad en Nordelta (Tigre) “toman mate”.

En el audio, que fue viral en las redes sociales hasta llegar a ser Trending Topic en Twitter y tendencia en Google Argentina, la mujer se queja porque sus vecinos toman mate “en una reposera de Mar Del Plata”.

“Te cuento Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina”, empieza el audio. Luego agrega: “Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena. Pero se ve una gente que viene de barrios visualmente no muy buenos y a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va a muelle y toma mate”.

Más allá de los tuits habituales, un usuario de Facebook organiza una mateada “popular” frente al barrio privado para el próximo sábado 11 que tiene ya 12.000 confirmaciones y 41.000 interesados. “Solo para gente que no es normal, sin algunos códigos de estética visual y moral”, indican en el evento.

Una monotributista con una causa penal y cuenta offshore

La cirujana de 53 años, que dice en el audio en cuestión haber pagado US$ 200.000 por su casa en Nordelta, figura en la AFIP como monotributista domiciliada en el barrio de Palermo y no registra inscripción a impuesto alguno, según surge de la constancia de inscripción.

Sin embargo, Dhers figura como titular de una cuenta offshore (algo que, cabe aclarar, no es delito por sí mismo) a nombre Absolute RE Investments Inc, donde figura como su directora, de acuerdo a Diario Popular. Además, la médica recibió en agosto de 2010 la confirmación de una condena por mala praxis.

En aquella oportunidad, la Sala Sexta de la Cámara del Crimen confirmó la medida dispuesta por la jueza de primera instancia Yamile Berman: un embargo de $ 15.000. La condena surge de la denuncia presentada por Beatriz Fernández, quien en marzo de 2007 se sometió a un tratamiento de mesoterapia en el Clínica de Revitalización y Estética de la acusada, ubicada en Juan Francisco Seguí al 3500, en la Ciudad de Buenos Aires, consigna otra nota del medio ya mencionado.

De acuerdo a lo que figura en el expediente, la paciente fue inyectada con ácido azelaico y ácido fítico contaminado que le causaron “lesiones papulopustulosas secretantes”.