Así funciona el primer supermercado sin empleados del mundo

Amazon abrió ayer un nuevo comercio, llamado Go Amazon, solo que está vez no está dedicado a los libros sino que se trata de un pequeño supermercado. La particularidad del nuevo local, ubicado en el centro de Seattle, EE.UU., es que no tiene cajas sino que un sofisticado sistema de cámaras y de inteligencia artificial detecta los productos que el cliente va tomando y los factura mediante el medio de pago elegido.

¿Cómo funciona? Para poder comprar hay que descargar una App disponible tanto para iOS como Android, y tener una cuenta en Amazon. Cada cliente tiene un código QR que escanea al entrar. Luego, un sistema de cámaras y sensores, a través de Machine Learning, reconoce lo que se ha llevado el consumidor y hasta sabe si devuelve algo porque lo tomó por error o se arrepintió.

La idea detrás del local es que hacer las compras sea más privado y no constituya un esfuerzo para el cliente: entrar, agarrar lo que se necesita, salir. Sin cajas, sin colas, sin interacción extra. “Se trata de que los clientes no tengan que hacer el esfuerzo”, explicó Dilip Kumar, vicepresidente de tecnología de Amazon Go.

¿Hay empleados? Sí. Los que responden preguntas de los clientes, los que reponen los productos faltantes y los que cocinan los platos preparados o sándwiches. Además, por cuestiones legales, un dependiente pregunta por la edad del cliente (identificación mediante) en la zona donde se ubican las bebidas alcohólicas.

Un poco de historia

La versión interna de este minimercado abrió en diciembre de 2016 y ahora abrió una al público en general. ¿Por qué el retraso? La dificultad que tenía el sistema era de reconocer entre distintos compradores. Durante todo el año pasado el sistema aprendió y se incorporaron sugerencias de los clientes internos.

Si bien, una de las compras del año pasado más rutilantes que hizo Amazon fue la de Whole Foods, una cadena de alimentos orgánicos, por US$ 13.700 millones, por ahora no tienen planes de incorporar la tecnología “Go” en la red de comercios adquiridos.

El nuevo negocio se suma a Amazon Books, una cadena de librerías, y los puntos de recolección de las compras de alimentos frescos, Amazon Fresh Pickup.

Particularidades

Una corresponsal que cubrió la apertura del local, Deirdre Bossa (de la cadena CNBC), se dio cuenta al salir que Amazon no le cobró por uno de los productos que se llevó, por lo que anunció en Twitter que había “robado”. Se llevó un yogur.

Desde Amazon, luego de ser consultados, declararon que como no suele suceder, es algo que no les preocupa. Y agregan que confían en las personas, que –dicen—“no son ladrones de supermercados”.

Además, según la compañía creada por Jeff Bezos, el sistema de seguimiento de los clientes es tan fiable que puede distinguir entre dos personas que se crucen. Sin embargo, la semana pasada el Wall Street Journal indicaba que los sensores tenían problemas cuando el local estaba lleno de personas.

En China ya se consigue

En el país más grande de Asia no están tan impresionados con el nuevo supermercado de Amazon. ¿El motivo? Hace tiempo que ya tienen sus propios locales automatizados, sin cajeros ni empleados.

Son los comercios de la cadena BingoBox, una startup china que fue lanzada en 2016 y que hoy tiene casi 300 locales abiertos en 29 ciudades de todo el país. En ellas pueden comprarse snacks de todo tipo y bebidas. Están abiertas 24 horas, todos los días de la semana, y en ninguna puede verse un empleado humano.

Tienda BingoBox, en China

Sin embargo, el funcionamiento no es tan sencillo como el de la tienda de Amazon. Para ingresar, hay que utilizar una App que abre las puertas. Luego el cliente agarra todo lo que necesita y cuando se acerca a las puertas, un sistema de seguridad chequea que todo esté pago para recién después franquear el paso.

El cajero para pagar funciona automáticamente. Cada producto tiene una tarjeta que el cliente debe acercar a la caja para registrarlo. Cuando pasa todos los productos, el sistema muestra un código QR que sirve para efectuar el pago a través de la App del local.

¿Y si hay un problema? En las cajas hay un botón de ayuda para realizar una llamada y hablar con un ser humano que puede ayudar a resolverlo.