Argentino y 100% digital: cómo será el nuevo "Facebook" de los bancos de Bruchou

Juan Bruchou trabajó en el banco Citi durante 28 años, pasó del área de Legales a ser el CEO de la empresa en Venezuela y luego Malasia, pero ahora apuesta por su propio banco, uno 100 por ciento digital. Con un equipo que balancea tecnología, diseño y conocimiento del negocio bancario, planean llevar la experiencia de los usuarios a lo que se espera de una empresa digital, al nivel de Google o Facebook.

Actualmente están esperando la aprobación del Banco Central para establecerse como una entidad bancaria capaz de tomar depósitos. Podrían haber apostado por un proyecto más chico, pero decidieron ir por todo y ser un banco completo. “No agarramos un modelo de banco y lo adaptamos, hicimos todo lo contrario: empezamos por preguntarle a los clientes qué es lo que quieren y lo que no de un banco”, explicó Bruchou durante su exposición en el evento de Crédito Digital. Están haciendo un trabajo fino de diseño de interfaces y experiencia de usuario para diferenciarse del resto mediante una simplificación de las operaciones online. “Podríamos haber ido por el modelo de solamente trabajar tarjetas, pero no está pidiendo eso, está pidiendo que su banco sea mejor”, aclaró.

El ex CEO comprendió que para crear un producto desde cero que funcione hay que pensar cómo una startup y por eso su equipo trabaja de forma horizontal. La parte bancaria, integrada por Bruchou y el especialista en riesgo Gustavo Tokashiki, trabaja junto a los especialistas en tecnología. Estos últimos son dos expertos locales, Pablo Sánchez, creador de la plataforma de pagos Mango y gerente de Producto de MercadoLibre, y Federico Abad, quien se desempeñó en el área de Experiencia de Usuario para el Gobierno de la Ciudad, Xapo y Taringa, y creó la plataforma para ver series y películas Popcorn Time.

"La gente no está pidiendo nuevas tarjetas de débito,

está pidiendo que su banco sea mejor"

Según comentó Sánchez, están desarrollando su propia tecnología a excepción del núcleo bancario que compraron. “Pensamos que todo tiene que pasar por el celular, incluso los depósitos, y trabajar nuestra propia tecnología nos da la agilidad necesaria para cambiar”, explicó. Según contaron, operará las 24 horas y trabajarán con la red de cajeros automáticos, transferencias y tarjetas de Banelco, pero no tendrán ni una sucursal física. “La gente con la que hablamos nos dijo que no les gusta ir al banco, van porque tienen que hacerlo”, detalló Bruchou.

Bruchou y su equipo presentando el proyecto de Brubank.

Abad, por su parte, está trabajando para mejorar la experiencia de los homebanking, que el ex CEO del Citi describió como “hechos en Paint” y para eso recibieron de sus socios locales 15 millones de dólares. No se están comparando con otros bancos, sino con las plataformas digitales que están marcando el paso en materia de diseño, Google, Facebook, Uber. “Básicamente somos una startup. Trabajamos en un loft todos juntos y no tenemos miedo a cambiar las cosas. En el proceso aprendemos del resto: yo me empapo de términos bancarios y voy conociendo las diferencias entre los productos y a Tokashiki le enseño sobre interfaces y a pensar de forma desestructurada”, cuenta el diseñador.

El banco se llamará Brubank. Un nombre surgió como un chiste, pero quedó porque cuando el resto está dejando de lado la palabra “banco”, ellos quieren adoptarla para generar confianza. “No somos una fintech, queremos ser algo distinto. Supongo que somos una ‘bantech’”, reflexionó Bruchou.

PL PABLO LABARTA