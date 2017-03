Apps para aprovechar mejor los findes largos

Es importante primero ver cómo encontrar buenos precios para llegar a tu destino. Para eso hay apps como Turismocity Trabber , que sirven paraencontrar los mejores precios para vuelos y hotel. ¿Cómo? Estos sitio compara las tarifas de decenas de agencias de viaje en tan solo una búsqueda. Al tener todo en un solo lugar es más fácil ahora. Además, te permiten crear alertas para avisarte de vuelos baratos.

Para hospedaje la mejor opción, si uno quiere evitar los hoteles, es Airbnb que es una excelente opción para conseguir departamentos en alquiler por pocos días a muy buen precio.

Aquellos que deciden irse a algún lugar cercano o simplemente aman las rutas y prefieren ir en auto, Waze puede ser una gran compañera. ¿Por qué? Esta app reúne a conductores que comparten e informan sobre el estado del tránsito e informan sobre las posibles complicaciones en las rutas en tiempo real. De esa forma se puede optar por la mejor opción de ruta para ir, ver si hubo o no algún accidente, si el tránsito está atascado y demás. Con esta App es más fácil llegar a destino de la forma más conveniente.

Es súper importante, para saber qué llevar, conocer cómo va a estar el clima y no llevarnos una terrible sorpresa que nos pueda dejar un poco a la deriva. Accuweather puede ser una app de gran utilidad. Allí podes encontrar datos del tiempo actualizados a cada hora y ver también el pronóstico ampliado, los horarios de puesta y salida del sol, entre otros datos más.

Y para aquellos que tienen altas complicaciones o falta de practicidad para hacer la valija recomendamos Apss como My Travel List, Listing it! o PackPoint que te ayudan a qué llevar y qué no, ver si ya has guardado algo y evitar dolores de cabeza en caso de poder olvidarse algún elemento de suma importancia o bien evitar una valija repleta de cosas que claramente no vas a usar por unos pocos días.

Una vez en el destino, la aplicación Maps.me ofrece la posibilidad de descargar los mapas y mantenerte ubicado sin necesidad de estar conectado a Internet. Tiene presencia en todas las ciudades del mundo, permitiendo observar los detalles de cada locación. Está disponible para Android e iOS.