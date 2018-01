Apple, con más liquidez que nunca, invertiría US$ 73.000 M para ganar este mercado

A mediados de diciembre del año pasado Disney anunció la compra de una parte de 21st Century Fox por US$ 52.400 millones, y los rumores de una nueva “megafusión” en la industria del entretenimiento está en boca de varios. Según creen algunos expertos, es bastante posible que Apple compré Netflix.

Dos analistas de Citi, Jim Suva y Asiya Merchant, afirmaron en un reporte publicado en Business Insider, que la probabilidad de que esto ocurra este 2018 es del 40%, gracias al nuevo plan impositivo aprobado por la administración Trump. Con esta reforma, se pasa de pagar un 35% de todos los beneficios que se hayan generado en el extranjero a pagar solo 15,5%; la idea es repatriara fondos de las grandes empresas.

Fuente: Business Insider

"La empresa tiene mucho efectivo, casi US$ 250 mil millones, que crece a US$ 50 mil millones al año", dijeron Suva y Merchant a los clientes. "Históricamente, Apple ha evitado repatriar efectivo a los Estados Unidos para evitar altos impuestos. La nueva reforma tributaria puede permitirle a Apple usar este efectivo. Con más del 90% de su dinero en efectivo en el extranjero, un impuesto de repatriación del 10% darle a Apple US$ 220 mil millones para fusiones y adquisiciones".

Uno de los puntos clave, es que Apple estaría interesado en entrar al mercado del entretenimiento y los contenidos. La adquisición de Netflix podría ayudar a vigorizar ese segmento y dejar atrás iTunes, que no pudo competir con Netflix ni con otras plataformas de streaming como Hulu.