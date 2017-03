Amazon dejará en la calle a 2 millones de estadounidenses

Desde Amazon han informado que planean crear 100.000 empleos en los Estados Unidos entre 2017 y 2018 pero, como en otros anuncios similares, la falta de contexto le quita relevancia al anuncio. Sucede que por cada empleo creado, la empresa ideada por Jeff Bezos destruye entre uno y tres puestos de trabajo. En este sentido, el retailer electrónico más famoso del mundo será responsable de dejar sin empleos a más habitantes estadounidenses que China.

Esto es lo que plantea Rex Nutting, columnista del portal Market Watch. Indica que es cierto que Amazon ha revolucionado la manera en que los norteamericanos realizan sus compran (y han sido la inspiración para modelos similares a lo largo y a lo ancho del planeta): a través de su Marketplace pueden comprarse desde pañales hasta libros. De hecho, la mitad de las compras online en el país cuyos destinos hoy dirige el magnate Donald Trump se realizan a través de Amazon. Y todo esto es genial para los consumidores, argumenta el columnista, pero peligroso para los empleados de los retail físicos.

Ejemplos abundan. Hay 10.000 trabajadores de Macy’s que se quedaran sin trabajo tras el cierre de 68 sucursales. Miles en Sears y los que trabajan en Kmart, que anunció recientemente que cerrará 150 comercios. Y a estos se le suman los 125.000 empleados de retailers que perdieron sus puestos en los últimos dos años.

La relación directa puede verse cuando empiezan a cruzarse las estadísticas. Hace cinco años las compras online eran el 10% del total, mientras que en la temporada navideña de 2016 este número llegó al 40%. Y este número no dejará de subir, según escribe Ken Perkins, presidente de la consultora Retail Metrics, más si se tiene en cuenta que Amazon apunta a quedarse con todo: ahora apunta a vender comestibles y hasta realizar servicios de delivery de alimentos.

A fines de 2016, el sector retail empleaba a 16,5 millones de personas, mientras que el sector de los restaurants fue el responsable de 11,4 millones de empleos. Esto significa uno de cinco trabajadores estadounidenses (una cifra que, en 1982, correspondía a aquellos que trabajan en fábricas… con un final no muy feliz). Muchos de ellos no se verán afectados: a las personas les gusta salir a comer afuera y alguien tiene que servirlos, cocinar y lavar los platos. Pero, específicamente los 6,2 millones que trabajan en comercios dedicados a la venta de muebles, electrodomésticos, artículos de bazar, vestimenta, prendas deportivas y librerías (a este segmento se lo conoce como GAFO, por sus siglas en inglés, y significa Mercancías, prendas de vestir y accesorios, muebles y otras ventas), están en problemas. ¿Cómo es posible saberlo? Sencillo: tras años de apenas mantener sus números, en 2016 las ventas en el segmento GAFO cayeron 0,6% (US$ 1,8 millones), mientras que el resto del retail creció 4%. Mientras tanto, las ventas online sumaron US$ 13,7 mil millones sólo en el tercer trimestre de 2016, y Amazon se llevo la mayor parte. Se espera que este año supere a Macy’s en el top de los retailers con más ventas.

¿Los empleados que despidan los retailers tradicionales no pueden ir a trabajar a Amazon? El columnista dice que no, ya que esta última solo necesita la mitad de trabajadores para vender la misma cantidad de dinero de una tienda física. E incluso los “pickers” (recogedores) que van de estante en estante en los almacenes de Amazon corren peligro. El motivo es sencillo: la automatización.

¿Puede Amazon destruir más empleos estadounidense que China? Los economistas David Autor, David Dorn y Gordon Hanson estimaron que los productos manufacturados que los Estados Unidos exportan de aquel país le ha costado 2 millones de empleos. Si Amazon se queda con el 40% de las ventas de los GAFO en los próximos cinco años (algo enteramente posible), entonces 2 millones de empleos en los retailers podrían perderse.