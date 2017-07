7 startups que recibieron inversiones multimillonarias y acaban de desaparecer

En el mundo de los emprendimientos digitales, por cada unicornio que alcanza el éxito, muchas startups que fracasan. Las inversiones que recibieron estos siete suman US$ 1.480 millones, pero no evitaron su caída. Desde el cierre de la plataforma de compra-venta de autos usados Beepi en febrero hasta el fin del fabricante de gadgets Jawbone que en su pico llegó a estar valuado en US$ 3.000 millones.

Beepi (2013 - febrero 2017)

Tenían una gran idea: un mercado para comprar y vender autos usados donde la plataforma se encargaba de todos los trámites, incluso de entregar los vehículos. Con ella consiguieron juntar US$ 150 millones y Beepi llegó a valer US$ 560 millones. Pero abusaron de los fondos, administraron mal el dinero y eventualmente se acabó. Fair.com y DGDG habían considerado comprar la empresa en distintas ocasiones, pero retiraron sus ofertas.

Quixey (2009 - febrero 2017)

Era un buscador de aplicaciones móviles que juntó US$ 133 millones y alcanzó una valuación máxima de US$ 600 millones, pero, al no lograr generar una fuente estable de ingresos, cesó sus operaciones a principios de este año. Google y Apple mejoraron sus buscadores y los aplastaron.

Yik Yak (2013 - abril 2017)

La red social anónima protagonizó una serie de escándalos en diversas universidades. Algunos estudiantes denunciaron acosos sexuales y abusos verbales por parte de otros que usaban la plataforma. La empresa había logrado juntar US$ 73 millones y llegó a estar valuada en US$ 400 millones, pero no logró retener a sus usuarios y anunció su cierre el 28 de abril. Días antes, la compañía de pagos Square adquirió a su equipo de ingenieros por US$ 3 millones.

Maple (2014 - mayo 2017)

Era un servició de delivery de comida basado en Nueva York que cerró el 8 de mayo. Con el apoyo del fundador de la empresa de restaurants Momofuku, David Chang, lograron recaudar US$ 29 millones y Maple llegó a valer US$ 115 millones. Se diferenciaban del resto al tener total control sobre el proceso, desde el origen de los alimentos hasta la entrega, pero el modelo no funcionó.

Sprig (2013 - mayo 2017)

Otro servicio de viandas a la carta. Sprig funcionaba en San Francisco e hizo su ultima entrega el 26 mayo. Ellos también, debido a un modelo poco sustentable a comparación de sus competidores, tuvieron que cerrar tras haber juntado US$ 57 millones. El CEO de la empresa que alcanzó una valuación de US$ 110 millones escribió que "la complejidad de llevar la producción y entrega de comida a gran escala fue todo un desafío."

Hello (2012 - junio 2017)

La empresa que desarrollo Sense, un gadget para monitorear el sueño desde la mesa de luz de sus usuarios, cerró en junio luego de no encontrar un comprador. Arrancó gracias a la financiación colectiva de Kickstarter, recibió inversiones por US$ 40 millones, llegó a los estantes de Target y Best Buy y en su pico estuvo valuada en US$ 300 millones, pero no fue suficiente.

Jawbone (1997 - julio 2017)

Hace 20 años, Hosain Rahman decidió fundar una empresa dedicada a los wearables. Se enfocaron en los parlantes portátiles y en medir el estado físico, pero ahora están liquidando todo. Los inversores apostaron fuertemente en Jawbone y esta juntó más de US$ 1.000 millones. Tenían trayectoria y la empresa había sido valuada en US$ 3.000 millones, pero no se pudo sostener. Ahora, Rahman creó una nueva compañía dedicada a la salud.