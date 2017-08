¿Por qué se cortó Internet hoy y cuándo puede volver a pasar?

Las Toninas es una playa bien típica Argentina. Nadie lo asociaría con Internet. Y sin embargo desde allí sale un cable submarino que conecta a los usuarios argentinos a Internet. Es este cable --o uno de los tantos que por allí pasan y que pertenecen a distintas cableras argentinas-- se pueden rastrear los problemas de conectividad que sufrieron muchos usuarios hoy y que fuentes del sector confirman, no como un corte del servicio, sino como "una degradación" del mismo, un término técnico para describir ciertas intermitencias que pueden darse.

En concreto, lo que pudo averiguar Infotechnology.com por estas horas es que el problema se habría originado por un mantenimiento programado a uno de los cables, lo que se conoce como "road work" en la jerga. Hubo, allí, un corte en una de las fibras que ocasionó esta degradación.

Sin embargo, se estaría solucionando. Una fuente de las trincheras de la compañia involucrada confirmó a Infotechnology.com que se estaría solucionando alrededor de las 17 y una de las empresas que tiene un cable en Las Toninas y que experimentó un pico de llamadas en su Call Center ya registra una mejora sustancial en su servicio.

Por su parte, Telefónica dice que monitorearon su red durante todo el día y que no vieron merma en su servicio; en Arnet, del grupo Telecom, confirmaron lo mismo. Así que no todos los proveedores fueron afectados por este inconveniente técnico que se estaría solucionando por estas horas.

Infotechnology.com consultó a Level 3, la compañìa detrás de los cables submarinos que salen de la ciudad balnearea, y no tuvo respuesta aún sobre las causas de la falla técnica. Lo cierto es que, según había escrito Infotechnology hace unos años, "los cortes de cables no son habituales". En ese momento, explicaban desde la empresa que los cortes ocurren cada tres años, aproximadamente, por problemas con los barcos pesqueros que dañan los cables pero que al contar c on barcos de reparación los cortes son intermitentes y de corta duración, como es en este caso.

Actualización 18:30

Comunicado de Level 3 sobre el corte: "En el día de hoy a las 14:51GMT nuestra red experimentó un evento en el cable terrestre que une a la estación de amarre de cables submarinos de Las Toninas, Provincia de Buenos Aires, debido a una obra cercana a la misma. El tráfico fue redireccionado automáticamente a través de rutas alternativas y continuó operando sin interrupciones. Gracias a la sólida configuración de nuestra infraestructura de red, una vez solucionado el inconveniente, el tráfico volvió a su ruta original. Asegurar la estabilidad de nuestros servicios de red y de comunicaciones es nuestra prioridad".

F Florencia Pulla Fpulla@infotechnology.com En Twitter, @Florws