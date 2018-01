Ya no sabe qué vender: Elon Musk recaudó US$ 4 millones con un lanzallamas portátil

The Boring Company no puede hacer una preventa de autos como Tesla, pero el CEO encontró una alternativa: vender lo que sea, gorros o lanzallamas.

Comenzó como un chiste: Elon Musk decidió financiar su empresa de túneles, The Boring Company, vendiendo merchandising. Comenzó con 50.000 gorros de US$ 20, pero ahora dió un salto al próximo nivel y está vendiendo lanzallamas con el logo de la empresa a US$ 500. Ya recaudó más de US$ 4 millones.

A diferencia de Tesla, su empresa de autos eléctricos, su proyecto de construir túneles no puede realizar preventas y por lo tanto enfrenta otros problemas a la hora de financiarse. Por esto fue que Musk comenzó a buscar formas alternativas de hacerlo.

Durante la venta de gorros con el logo de la empresa, el CEO publicó en su cuenta de Twitter: “Despues de los 50.000 gorros vendidos, comenzamos a vender lanzallamas de The Boring Company”. Esto, que parecía un delirio del excentrico empresario, hoy es una realidad.

After 50k hats, we will start selling The Boring Company flamethrower — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2017

Así fue que en menos de un día, vendió más de 7.000 lanzallamas y The Boring Company embolsó US$ 3,5 millones para financiar sus túneles. Los matafuegos se venden por separado y cuestan US$ 30.

1,000 ordered already, only 19,000 left! — Elon Musk (@elonmusk) 28 de enero de 2018

7k — Elon Musk (@elonmusk) 29 de enero de 2018

