Wall Street cree en el amor: las acciones de Tinder se dispararon

El grupo Match, el principal proveedor de servicios de buscadores de citas que tiene distintas aplicaciones y sitios web, está enamorando a Wall Street gracias a un nuevo tipo de suscripción para el producto que representa el 60% de su valor, Tinder.

Match no siempre fue un candidato codiciado por los inversores. Llegó a la Bolsa de Nueva York en noviembre del 2015, pero recién este año, a mediados de julio convirtieron las acciones de Tinder. La aplicación quedó valuada en US$ 3.000 millones, una gran parte de los US$ 4.800 que vale el grupo entero.

Hace dos días inauguraron Tinder Gold, una membresía que permite que sus usuarios sepan quién les dió el si antes de tener que ellos decidan. Es un servicio adicional que cuesta US$4,99 por mes por encima de los US$ 9,99 que cuesta Tinder Plus, es decir que hay que tener ambas para acceder a la función. Esto causó que las acciones suban un 10%.

La compañía probó varios modelos de negocios hasta que recientemente encontraron algo por lo cual sus usuarios están dispuestos a pagar. Antes probaron con Tinder Boost, que ponía el perfil de estos usuarios entre los primeros que aparecían, y el Super Like, que permitía que la otra persona sepa que se lo envío si ésta también acepta.

Actualmente, la aplicación para buscar pareja tiene 50 millones de usuarios y es una pieza fundamental del negocio. Fue lanzada en 2012 y se destacó por sus innovaciones en materia de interfaz de usuario, principalmente por la implementación del “swipe” para que los usuarios decidan si les gusta o no el perfil de la otra persona. Así, cambió rápidamente la forma en que los jóvenes se conocen y se encuentran. Tampoco pide llenar grandes formularios como otros productos de Match y una vez que se conectan, pueden chatear.

Por ahora Tinder Gold solo está disponible para iOS pero la empresa planea ofrecer la suscripción para sus usuarios con Android el mes que viene.