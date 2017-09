Unicornios chinos: Las startups asiáticas le compiten a Silicon Valley

Un informe presentado por Deloitte y China Venture Group indica que el 80% de las startups valuada en más de US$ 1.000 millones provienen de China y los Estados Unidos. Con 98 empresas, el dragón se acerca a las 106 del país norteamericano.

Actualmente hay 252 startups que superan esta valuación, los llamados unicornios. De estas, el 42,1% surgió en los Estados Unidos y el 38,9% en China. A fines de junio, la valuación total de todas alcanzaba los US$ 879.500 millones y estaban distribuidas en 22 países. A los dos principales países les sigue la India, con 10, el 4% del total.

Junto a Uber y a Airbnb están Didi Chuxing, la competencia de Uber que compró su parte del negocio en China en 2016; la división financiera de Alibaba, Ant Financial; Xiaomi, el fabricante de teléfonos que compite contra Apple, y DJI, uno de los principales productores de drones.

Según el reporte, son cuatro los factores fundamentales que definen el desarrollo de esta clase de exitosas startups: el tamaño de mercado de internet, el desarrollo de infraestructura en el mercado, la estructura industrial y la cantidad de talento de internet en el país.

Mientras que los unicornios estadounidenses se enfocan en 20 sectores y el empresarial es el más importante con el 27%, en China los principales son eCommerce, finanzas y entretenimiento y cultura, que representan al 46% de los 98. La industria cultural de China está superando ampliamente a su competencia, está valuada en US$ 3.660 millones, mientras que ronda los US$ 820 millones. En 2016, el sector fintech chino facturó US$ 421.400 millones.

Según concluye Deloitte, se espera que la innovación china esté presente en más sectores en el futuro, principalmente en los de servicios, salud, automóviles, transporte e Internet de las cosas.