Una buena para Twitter: por primera vez, logró ganancias

Los resultados de Twitter del cuarto trimestre del año pasado muestran algo que, a esta altura de la soirée, muchos inversores habían perdido la esperanza de ver: ganancias. Por primera vez en 12 años, logró un beneficio de US$ 91 millones, lo que redujo sus pérdidas anuales a US$ 108 millones. Con 330 millones de usuarios, la compañía dirigida por uno de sus creadores, Jack Dorsey, generó ingresos por US$ 2.443 millones.

Doce meses atrás, la red social registraba pérdidas de US$ 167 millones en el cuarto trimestre de 2016 y US$ 456 millones en un año. Los ingresos crecieron 2% hasta US$ 731 millones cuando se lo compara año contra año, la primera subida desde el cuarto trimester de 2016, superando el estimado de US$ 686,1 millones de Wall Street, de acuerdo a Thomson Reuters.

Si bien las ganancias en los Estados Unidos cayeron 8% respecto a 2017 pero en el resto de los Mercado creció 17%, particularmente en Japón, donde creció 34% hasta ubicarse en US$ 106 millones.

Sin embargo, todas estas buenas noticias no impidieron una caída de 3% de los ingresos totales. Dorsey calificó el avance como “significativo”.

Usuarios y acciones

La cantidad de usuarios de Twitter activos mensualmente creció 4%, y 12% aquellos que lo usan todos los días. Este rendimiento no estaba dentro de los planes de los analistas, lo que llevó a que las acciones crecieran arriba de 20% antes de la apertura del mercado, lo que suma al 7% del día de ayer. Así, el valor por acción vuelve a situarse por encima de los US$ 26 de su IPO de hace ya cinco años.

¿Podrá la red social de los (ahora) 280 caracteres mantener este crecimiento? En vista de un mercado que se estanca (Facebook reconoció el mes pasado que sus usuarios pasan menos tiempo dentro de su plataforma; Snap duplicó sus pérdidas anuales hasta alcanzar los US$ 350 millones –aunque también aumentó sus ingresos--), que Twitter haya logrado reducir 30% de sus costos es un logro significativo (y también explica el crecimiento de las ganancias). Dorsey, por su parte, declaró que seguirá invirtiendo para mejorar el servicio durante 2018.