Twitter ficha un ex Goldman Sachs como CFO, tras perder 2 mil millones desde su IPO

Twitter ya tiene nuevo CFO. Según el Wall Street Journal, la nueva cara de las finanzas de la red de microblogging es un antiguo directivo de Goldman Sachs, Ned Segal, que se incorporara a la compañía a finales del próximo mes de agosto. Segal desembarca en Twitter procedente del desarrollador de software financiero Intuit, donde ocupaba el puesto de vicepresidente de Finanzas y se ha encargado de dirigir la planificación financiera de la división encargada de desarrollar y poner a punto QuickBooks para sus clientes. Antes, Segal fue el responsable financiero de una pequeña compañía de San Francisco, RPX Corp, que se dedica a ayudar a sus clientes a gestionar los riesgos relacionados con las patentes.

Twitter has a new CFO: @nedsegal! Welcome to the flock — jack (@jack) 11 de julio de 2017

Pero su empleo más importante terminó siendo la banca. Fue en Goldman Sachs, donde trabajó codo con codo con Anthony Noto, que en la actualidad ocupa dos cargos en la directiva de Twitter: COO y CFO, puesto que ocupa de forma provisional desde la salida de Adam Bain el pasado mes de noviembre.

¿Podrá Segal ayudar a Twitter a contar una historia más convincente para los inversores? La elección no es azarosa, ya que Segal tiene mucha experiencia en Wall Street, pero no tiene antecedentes en publicidad o medios de comunicación, que son las industrias que manejan todo el negocio de Twitter. La compañía ha sido criticada por no hacer un gran trabajo explicando su valor, aunque está intentando con una nueva lista de anuncios de televisión Twitter también ha sido consistentemente poco rentable, perdiendo un acumulado de US$ 2 mil millones desde que salió a Bolsa.

Según la Securities and Exchange Commissio, su salario anual será de 500.000 dólares, y recibirá también alrededor de 795.000 acciones de la compañía, que se incrementarán si la compañía cumple diversos objetivos.