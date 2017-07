Todos lo usan, nadie lo paga: WhatsApp busca su modelo de negocios

El mensajero tiene 1.200 millones de usuarios pero no genera ingresos. Ahora está reclutando especialistas en monetización para resolver su mayor problema.

WhatsApp, el mensajero por el cual Facebook pagó US$ 19.000 millones en 2014, no genera ni un peso, pero esto pronto podría cambiar. La empresa está reclutando a distintos profesionales especializados en monetización, incluido a un gerente de producto para “conducir el desarrollo del producto y los esfuerzos de monetización”.

Actualmente, el equipo de WhatsApp está conformado por 200 personas y ahora publicaron tres nuevas ofertas de trabajo relacionadas a los negocios. Buscan un gerente de producto enfocado en la monetización, un gerente de marketing de producto y un especialista en comunicación que pueda explicarle el negocio de WhatsApp a la prensa.

La compañía no comentó públicamente sobre su modelo de negocios. Lo único que aseguró es que no le gustan los avisos. Una posibilidad que están investigando es el desarrollo de un chat para que las empresas se comuniquen con sus clientes, similar a la plataforma Business Chat que anunció Apple. El CEO de WhatsApp, Jan Koum, dijo que todavía las empresas se comunican vía teléfono o mensajes de texto y que no tienen una herramienta diseñada especialmente para ello. Messenger, el mensajero de Facebook, también estaba considerando un producto parecido.

A principio de este año, reclutaron a su primer Jefe de Operaciones, un ejecutivo de negocios de Facebook, y empezaron a probar un producto que le permite a las empresas comunicarse con sus clientes mediante el chat del mensajero.

Puede resultar extraño que Facebook mantenga a pulmón una aplicación que no genera ingresos, pero el potencial de monetizar a los 1.200 millones de usuarios que tiene WhatsApp es inmenso. El principal ingreso de la compañía de Mark Zuckerberg es el News Feed y prevén que su crecimiento está empezando a desacelerar. Por esto la empresa está buscando activamente nuevas opciones dentro de sus aplicaciones, en Facebook, Instagram y WhatsApp.