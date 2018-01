Tiembla Apple: su némesis china saldrá a la Bolsa y espera u$s 100 mil millones

La gigante fabricante de smartphones Xiaomi se estaría preparando para su Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en ingles) en Wall Street, de acuerdo a rumores del sector citado por varios medios internacionales. Esta será la primera vez que la compañía venderá acciona al público y apunta a alcanzar una valuación de US$ 100 mil millones. Si lo logra, eclipsaría otras salidas a la Bolsa de empresas IT, como Twitter y Snapchat, por un margen considerable.

Xiaomi ha recurrido a Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley y Goldman Sachs para elaborar la oferta inicial y además estaría buscando el apoyo de entidades financieras chinas, de acuerdo a Bloomberg. La fecha para el OPI aún no se ha fijado.

Sobre la empresa

Por sobre compañías más conocidas por estas latitudes, como Huaweii, Xiaomi es una historia de éxito improbable. La empresa vende smartphones Premium con características similares a los Apple y Samsung por un precio menor. Eso no es todo, ya que la fabricante tiene un catálogo amplio que va más allá de los celulares: ofrecen desde TV y auriculares hasta aspiradoras robot.

En 2014, la empresa fue valorada en US$ 45 mil millones, cuando levantó US$ 1 mil millones en una ronda de serie E. Si llega a la cifra mencionada más arriba, la compañía superaría el doble de la valoración conseguida cuatro años atrás. Para contextualiza, la salida a Bolsa de Facebook alcanzó los US$ 104,2 mil millones, una cifra similar a la que esperan los chinos.

La edad de los emergentes

Más allá de los números espectaculares, lo que sorprende de Xiaomi es que ha logrado todo ignorando los mercados que convirtieron a Apple y Samsung en las empresas que son hoy: los mercados occidentales.

Para conseguir smartphones Xiaomi en los Estados Unidos o Gran Bretaña, hay que depender de intermediarios como GearBest o BangGood, o vendedores de Amazon y eBay, comenta el portal The Next Web. En la Argentina, hay que recurrir a retailers dentro de MercadoLibre para conseguirlos (a excelentes precios ofrecen las mismas características que los equipos más costosos, tal como cuenta esta nota de INFOTECHNOLOGY).

Los mercados donde Xiaomi se apoyó para lograr sus números han sido China e India. En el último país, es la segunda fabricante más importante de smartphones, detrás de Samsung. Durante el tercer cuatrimestre del año que acaba de terminar, la compañía envío 9,2 millones de equipos, entre ellos el Redmi Note 4, uno de los más vendidos del país. Esta cantidad corresponde al 23,5% de los 39 millones de equipos vendidos en la India durante el período en cuestión.

De hecho, la empresa ha expresado su firme intención de abrir más fábricas en la India. Los otros dos gigantes con equipos Made in India son, por supuesto, Apple y Samsung. Las ventajas son obvias: los smartphones ensamblados allí no pagan impuestos aduaneros, algo fundamental para una empresa que basa su propuesta de valor en tener precios más bajos que la competencia manteniendo la calidad.

Las empresas occidentales han tenido un camino cuesta arriba para entrar en los mercados chino e indio. No por nada los equipos más vendidos en esos lugares son de empresas chinas como Huawei, OPPO, Vivo y Lenovo. La estrategia es razonable: competir en mercados emergentes el lugar de tratar de crecer en mercados saturados.

En este sentido, Xiaomi también está poniendo un cauto pie dentro de naciones en desarrollo, con ingresos medios. Por caso, en 2017 la empresa lanzó el modelo Mi A1 en 40 mercados que incluyen a Indonesia, México y Rusia. Apostar a los emergentes le está trayendo buenos resultados a los chinos.

¿Y la Argentina?

Fuentes locales indican que podrían llegar de la mano de una ensambladora local devenida en mayorista. Sergio Airoldi, presidente de Air Computers, que fabrica la marca CX y distribuye otras marcas globales, comentó en diciembre de 2016 que “ojala empiece también el proceso de bajar los derechos de importación en los celulares, porque la carga de Tierra del Fuego y sus costos se compensa con estos derechos”.

Si esto sucede, agrega, “se ampliará la oferta de celulares, a lo que se produce en el sur y a lo que tristemente pasa, el contrabando. Si se cambia, ocurrirá como la notebook, va a haber más oferta, de buena calidad como Xiaomi, que vemos en ferias donde se comercializa un volumen gigante con muy buenos productos”.

“Producir acá requiere un volumen muy grande que no se justifica”, cierra, en diálogo con la periodista Victoria Pellegrinelli para un informe especial que fue publicado en la edición 243 de INFOTECHNOLOGY.