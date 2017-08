Tesla lanzó un modelo que "cualquiera puede pagar": ¿cuánto cuesta?

El modelo de negocios de Tesla es sencillo: venderle a los ricos para poder venderle a los pobres. Así empezaron, hace varios años, con el deportivo de lujo Tesla Roadster. En su momento la bestia --el primero de su tipo totalmente electríco-- costaba casi US$ 100.000, es decir, un departamento de dos ambientes en algunos de los barrios de la Capital Federal.

Con lo que ganaron en el Roadster, tuvieron dinero para ampliar la escala y lanzar el famoso modelo S, también deportivo pero más accesible: el modelo básico cuesta US$ 70.000, o un monoambiente. Después, le llegó el modelo X que tiene versiones de US$ 60.000.

Ahora, finalmente, Elon Musk logró una escala que le permita lanzar un modelo "económico": el Tesla Model 3. Pensado para que la clase media americana tenga una opción de lujo pero con toda la tecnología que caracteriza a la marca, el precio de base es muy atractivo: unos US$ 35.000 para el modelo más basico. Tanto interés suscitó el lanzamiento que, en 2016 --es decir, un año antes-- medio millón de personas habían pagado el deposito de US$ 1.000 para "reservar" una unidad.

Lo cierto es que muchos expertos indican que el modelo base puede decepcionar a algunos porque no incluye algunos de los features tech más codiciados, como el piloto automático (una opción que permite que el usuario no maneja sino que una máquina lo haga por él) y una batería para bancar viajes de larga distancia.

De hecho, el modelo básico del 3 viene con una batería estándar que permite recorrer 220 millas de distancia. Lo bueno: puede alcanzar 60 millas por hora en 6 segundos; un poco menos que los 2,8 que le toma al Modelo S pero bastante más potente que la mayoría de los autos que se venden a ese precio.

No encontrarán, tampoco, los asientos de cuero; el modelo 3 tiene opciones de telas. Pero sí habrá una pantalla touch de 15 pulgadas que muestra todas las stats d el auto. También incluirá la opción abrir el auto a través de una App y encenderlo sin necesidad de una llave.

Más que US$ 35.000

Ahora, si el usuario queire agregar cosas, puede. Pero el costo ya no será el mismo. Si se quiere al auto en otro color que no sea el negro, se deberá pagar US$ 1.000 más. Con una batería más grande, que duplique la carga, habrá que desembolsar US$ 9.000. Si gustan de la opción "autopilot", les costará US$ 5.000. Muchos dicen que esto elevaría el precio a US$ 50.000. Sigue siendo un precio alto pero mucho más razonable que el de otros modelos, deportivos, como el X o el Roadster.