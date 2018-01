Sin oficina: el método del fundador de PayPal para estar en todo

La clave para el creador de uno de los principales gestores de pago del mundo es la rutina. Una vez que un hábito se transforma en algo de todos los días, no hace falta pensarlo tanto y tampoco consume fuerza de voluntad.

Max Levchin cofundó PayPal junto a Ken Howery, Luke Nosek, Peter Thiel y Elon Musk en 1998, una empresa que hoy vale US$ 96.000 millones, tiene 218 millones de usuarios activos y cuyo sistema de pagos funciona en el 34% de los retailers estadounidenses.



Rutinas de un CEO y padre

Actualmente se desempeña como el CEO del servicio de prestamos online Affirm y como padre de dos chicos. Para él, el día arranca a las 5.30 para dedicarse a los mails más urgentes y al trabajo durante una hora. Luego se sube a su bicicleta hasta las 8 y se va a la oficina. Allá son puras reuniones hasta las 18, cuando vuelve a su casa para pasar tiempo con su familia y luego trabajar un poco más hasta las 24.

“Básicamente encuentro una rutina que me gusta y la sigo de forma obsesiva. Si me salteo un día, es extremadamente incómodo. El poder de cualquier comportamiento está en hacerlo por defecto, siempre. Mientras que tu rutina sea saludable, vas a estar en un universo saludable”, explica el emprendedor en una entrevista con Business Insider.

Un jefe sin oficina

Una de sus principales claves de negocio es estar disponible para la empresa. “El trabajo del CEO es constantemente encontrar maneras de que el resto de la gente haga su trabajo de la mejor forma posible y para lograrlo tenés que estar disponible”, cuenta Levchin. Para esto se ubico en el comedor de la empresa, cerca del baño. Así habla con el resto de los empleados cuando pasan. “Todos tienen que ir al baño eventualmente y cuando pasan me consultan. Esto me ayudó a reducir el correo que me llega y algunos incluso se sientan durante unos minutos a discutir algún tema en vez de mandarme un email”, señala.

Cuando necesita aislarse para concentrarse en su trabajo, simplemente se va a alguna cafetería. “Me gusta el anonimato que te da toda esa gente pidiendo café y haciendo sus cosas. Todos los días me desconecto durante un par de horas y apago las notificaciones. A menos que sea mi esposa, no levanto el teléfono”, destaca el CEO de la fintech Affirm.