Sigue vivo: a pesar de la controversia, Bitcoin llegaría a récord histórico a fin de año

Bitcoin está mostrando su faceta más conocida: la volatilidad. La criptomoneda ha subido a máximos de US$ 2,850 y hundido a mínimos de US$ 1,836 sólo en el mes de julio. Pero a pesar de sus alzas y bajas, Bitcoin parece que seguirá siendo un buen negocio. Así lo cree nada menos que Goldman Sachs, cuyo jefe técnico Sheba Jafari afirmó, en un informe a los clientes el lunes, que pronto Bitcoin ascenderá a US$ 3.600 .Jafari escribió que "cualquier cosa por encima de 3.000, máximo del 13 de junio, sugerirá el potencial para haber comenzado ya la onda V, que otra vez tiene un blanco mínimo en 2.988 y alcance para alcanzar 3.691."

La onda V se refiere a la teoría de la onda de Elliott, descrita en su libro de 1938 El principio de la onda, que es una forma de analizar técnicamente los ciclos financieros usando las etapas del crecimiento y de la fluctuación. La Ola V indica el período final de crecimiento en el que "las noticias son casi universalmente positivas y todo el mundo es alcista".

La incapacidad del bitcoin para superar los máximos de 3.000 USD registrados el pasado 13 de junio indica que se está formando un patrón de triangulo podría provocar hasta cinco oscilaciones hasta tocar suelo en 1.786 USD, escribió Jafari.

Los precios del Bitcoin han subido un 2,07% o 52,5 USD en la en la bolsa GDAX de Estados Unidos, hasta situarse en US$2.586,00 tras haber tocado fondo el miércoles en US$2.405,00. La criptodivisa se disparó la semana pasada, registrando máximos en 2.953,5 el 19 de julio, muy cerca de los máximos históricos registrados en US$ 3.000 en junio. Los precios han subido después de que el Bitcoin evitara ser dividida en dos divisas independientes la semana pasada cuando su red apoyó la actualización de su software para procesar las transacciones más rápido.