Se pinchó el "nuevo Miami Chileno": ¿conviene viajar para comprar notebooks y celulares?

El año pasado, comprar una computadora en Chile salía 58% más barato que en nuestro país. Pero este año, gracias a la reducción de algunos aranceles --las computadoras hoy no pagan cuando ingresan al país-- la brecha se redujo al 17%. Los chilenos están preocupados: según un estudio de la consultora GfK Consumer Choice el país vecino está experimentando una merma en los tours de compras en tecnología porque, para los locales, ya no es tan caro comprar gadgets puertas adentro.

La presión ya se siente sobre algunas categorías estrella, como los smartphones. En 2015, por ejemplo, cuando todavía existía el cepo cambiario el porcentaje de celulares inteligentes vendidos en ciudades como la capital, Santiago, había experimentado cifras récord. Este año el consumo de argentinos cayó 7,5% en esa categoría. Lo mismo sucede en otras categorías, como smart tv y notebooks, que cayeron 6,7% y 6,4% respectivamente.

3,5 millones: la cantidad de turistas de origen argentino ue llegaron al país vecino en 2012. Es una cifra récord de intercambio entre los dos países. SIn embargo, por la baja de aranceles, se espera que merme el "turismo techie" local a Chile.

6,7%: En este porcentaje se redujeron las ventas de smartphones y televisores inteligentes a argentinos en los últimos dos años en Chile. Se espera que las computadoras portátiles sigan ese camino aunque todavía tienen un as bajo la manga: la variedad

¿Sirve viajar a Chile para comprar equipos solo 20% más baratos? Según Pablo Vrdoljak, gerente de IT de GfK, "perderá el atractivo viajar por productos no no son significativamente más baratos", como le dijo al diario El Mercurio. Sí conviene, quizás, cruzar el cordillera por la variedad: aunque son muchas las marcas que decidieron traer nuevos productos al mercado local impulsados por la baja en los aranceles (un 35% menos) todavía hay modelos en Chile que no se consiguen acá. Menores tasas de inflación también ayudan a estabilizar los precios.

Durante el primer semestre entraron 1,9 millones de turistas argentinos a Chile, un crecimiento de 27,6% respecto al año pasado. Sin embargo, en 2016, había crecido 56%.

Las compras realizadas por argentinos con tarjeta de crédito aumentaron 35% respecto al año anterior.

Las ventas de smart tv y notebooks a turistas argentinos se redujeron 6,7% y 6,4% en los últimos dos años.

Para Vrdoljak lo que se verá es una estabilización del flujo de turistas argentinos en Chile que "crecía más de lo normal". Según datos de la Subsecretaría de Turismo chilena entraron 1,9 millones de turistas argentinos a Chile el este año; un crecimiento de 27,6% respecto al año pasado.