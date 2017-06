Renuncia el CEO de Uber a pedido de los inversores

Travis Kalanick, fundador de Uber, renunció al puesto de CEO de su propia compañía por pedido expreso de la mesa chica de inversionistas. El estadounidense de 40 año guardo silencio respecto a las medidas implementadas por su empresa durante los últimos días debido a la muerte de su madre, razón que también sería el motivo de su inesperada renuncia. Días atrás, el emprendedor anunció que daba un paso al costado "por tiempo indeterminado" de la compañía para resolver sus problemas personales.

El anunció lo publicó el periódico The New York Times, Kalanick ahí señaló que "amo a Uber más que a nada en el mundo, y en este difícil momento de mi vida personal, he aceptado la solicitud de los inversionistas para dar un paso al costado, de manera que Uber pueda volver a construir, más que estar distraído en otra pelea".

En los últimos tiempos, Uber perdi´su CEO, COO, CFO y CMO junto a otras posiciones de poder críticas en la estructura de la compañía.

Dado que el ahora ex CEO igualmente tendrá un cierto grado de participación en la mesa directiva, los mismos apuntaron en otra declaración pública que "es un movimiento arriesgado y una señal de su devoción y amor por Uber. Dando un paso al costado, él está tomándose un tiempo para sanar su tragedia personal, mientras le da lugar a la compañía para avanzar a un nuevo capítulo de la historia de Uber".

Uber ha recaudado más de 11.000 millones de dólares en fondos y aumentó su valuación más reciente ca la suma de 70.000 millones de dólares.