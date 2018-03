Esta "pichona" de Costantini quiere que inviertas en Miami por US$ 2.500: qué ofrece

Sofía Gancedo (46) es, hoy, la gerente de Operaciones de Bricksave, una empresa de la que fue cofundadora hace dos años. Se trata de una plataforma para realizar crowdfunding inmobiliario de propiedades de lujo con sede en Londres y con destinos exclusivos como Miami, Nueva York, Paris, Singapur y Hong Kong, que ya tiene operaciones en la Argentina desde 2015.

Gancedo es emprendedora desde siempre. O, por lo menos, desde que se recibió de Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés, en 1997. “De ahí salieron muchos entrepreneurs, tal vez porque lo teníamos en la sangre o tal vez porque la universidad nos formó, no lo sé”, dice en diálogo con Innovación. Entre ellos, por citar solo a uno, Andrés Freire, fundador de Officenet y actual legislador porteño. Luego de sus estudios de posgrado (base de datos en la NYU, en los Estados Unidos, y un máster en Economía en el Eseade), siguió una larga trayectoria cercana a la aplicación de la tecnología en temáticas cotidianas (fue, además, una de las primeras inversores de Dinero Mail aunque no estuvo involucrada en el “día a día” de ese emprendimiento).

La primera fue una encuestadora con clientes en toda la región y hasta agregó neurociencias a los estudios que hacían (representó a una compañía estadounidense llamada Neurofocus), ver cómo los neuroestímulos afectan las decisiones del cerebro en relación con las marcas (“las decisiones que uno toma vienen desde el inconsciente y uno las justifica”, puntualiza la entrevistada)… hasta que descubrió que en aquel momento (2011), al ser en dólares, tenía un precio prohibitivo para el mercado local (“ya traer los instrumentos era carísimo”, recuerda), por lo que terminó dejándolo de lado y empezó a trabajar (en 2013) con la familia Costantini en proyecto de Real Estate. “Con ellos aprendí una barbaridad sobre inversiones y sobre Real Estate, un negocio que no es complicado en sí pero la mezcla con finanzas me resultó interesantísima.”

De allí se fue directo al crowdfunding: envió un proyecto a gente que ella conocía de Private Equity, inversores ingleses basados en Suiza. Les dije: “El crowdfunding para Real Estate en América latina tiene que funcionar porque acá la gente ahorra en activos duros; cree en ellos y si no puede comprarse una casa, compra un auto y si no, una heladera, pero siempre va a ser algo que pueda ver”. Y ellos eligieron el proyecto (escogen cinco de entre 100 por año): decidieron invertir u$s 1.500.000 y además pusieron management propio (“algo que acepté encantada, me gusta mucho aprender y esta era toda gente que ya había recorrido ‘el camino’", señala). “Enseguida comenzamos a participar en concursos y seminarios, y poniéndole foco a la plataforma antes que a las oficinas; por ejemplo, acá en la Argentina recién inauguramos nuestras oficinas a pesar de que estamos desde hace tiempo.”

Respecto a por qué cuesta que crezca el sector financiero en la Argentina, que aún hoy sigue sin ser masivo, y por qué decidió apostar todo al crowfunding inmobiliario, Gancedo es muy franca: “Cuando hacía encuestas, uno de mis clientes principales venía del mundo de las finanzas y yo notaba una gran disociación entre el ciudadano común y el sistema financiero. En la década pasada, el Galicia había hecho un esfuerzo muy grande, con campañas publicitarias costumbristas, para acercarlo a la gente porque el argentino común no sabe tanto de finanzas, hay un miedo enorme y yo me pregunté ‘¿cómo hago para acercar el producto del ahorro, del trabajo de las personas, a las oportunidades de inversión?’. Y esto no tiene que ser necesariamente en la Argentina, puede ser en todo el mundo. Como yo vengo asociada a un grupo muy grande eso me dio leverage para negociar con desarrolladores de todo el mundo”.

¿Es chico el mercado argentino? "El mercado de capitales es ínfimo pero el potencial es enorme -responde, con énfasis-. Hay mucha gente cercana a cualquiera de nosotros que tiene el dinero por fuera del sistema bancario y que no obtiene rentabilidad. ¿Cómo se les saca el miedo? Es lo mismo que cuando vienen fondos de afuera y querés exigirles que durante tres años no puedan sacar la plata; es una locura. El capital es como el agua, se va donde haya mayor rentabilidad y menor riesgo, punto."

La inversión mínima es u$s 2.500 pero, dice Gancedo, "hay pocos de 2.500 que no pongan, en la siguiente ocasión, alrededor de 20.000". Y agrega: "En general, el inversor chiquito la está probando, pero sí tenemos varios casos de gente que cada seis meses pone u$s 2.500 y nos encantan esos casos".

Bricksave

- Empleados: 11 (8 full-time, 3 part-time).

- Propiedades cerradas: 7

- Ingresos por las propiedades fondeadas (en Miami, Nueva York y Barcelona): u$s 2,6 millones en dos años.

- Cantidad de inversores vía crowdfunding: 135, ubicados en la Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú, Uruguay y Venezuela.

- Propiedades futuras: Londres, Viena, Mónaco, Portugal, Singapur.

