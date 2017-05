Radiografía del mercado de las Fintech en la Argentina

Disrupción. Así define PwC su reporte “Blurred Lines: How Fintech is Shaping Financial Services” lo que las Fintechs están haciendo en el mundo de los servicios financieros. Y los números son más que elocuentes. Según un estudio de Innovate Finance, las inversiones globales tuvieron un crecimiento de 10,9 por ciento en 2016 respecto de 2015, aunque los deals en cantidad cayeron 11,2 por ciento. Ese crecimiento de 10,9 por ciento significó, en dinero, que este mercado llegue a los US$ 17.400 millones y un total de 1.436 acuerdos. China, cuando no, es el líder, con US$ 7.700 millones en inversiones, seguido por los Estados Unidos con US$ 6.200 millones.

Y las expectativas son muy buenas. PwC estima que en los próximos tres a cinco años, las inversiones acumuladas en Fintech globalmente excederán los US$ 150.000 millones y “las instituciones financieras y compañías tecnológicas están dando pasos para tener la oportunidad de entrar en el juego. El resultado es un nuevo panorama competitivo”. Hay varios ejemplos de esto a escala local, llevados adelante por grandes empresas. La aplicación desarrollada por ICBC Argentina para que sus clientes corporativos puedan depositar los cheques sin tener que ir al banco es un buen ejemplo. Este tipo de iniciativas muestran que el sistema, en general, está siendo aggiornado aunque la delantera en innovación la tengan, hoy por hoy, las startups enfocadas en este sector.

Tierra de oportunidad

La Argentina no está fuera de este juego aunque en el continente sea Brasil, en cuanto a inversiones, quien lleve la delantera ubicándose en el décimo puesto, según Pitchbook, a escala mundial.“El talento emprendedor existe en la Argentina. La financiación de las empresas se mantiene para continuar creciendo, ir a otros mercados o ampliar equipos. De los verticales donde hay mayores oportunidades fintech es el más grande, con empresas de servicios financieros y de finanzas rompiendo las reglas del juego”, destaca Lorena Suárez, Country Manager de Wayra. “Se están creando empresas que entienden que hay una oportunidad en mercados emergentes. Además, hay una ventaja competitiva dada por lo localización y por el conocimiento del mercado,” destaca.

EL DATO: 17.400 millones de dólares es la cifra que movió el mercado de Fintech durante 2016 en el mundo.

Wayra invirtió, por ejemplo, en Increase, que desarrolla productos y servicios que permiten a los comerciantes controlar, entender y administrar sus cobros con tarjeta crédito. Así, por un fee mensual, cualquier dueño de Pyme, sin importar el tamaño de su negocio, puede acceder desde su teléfono, tablet o computadora y controlar si los cobros de sus ventas fueron hechos correctamente, llevar un calendario de cobros y contabilizar correctamente su crédito fiscal.

“En Fintechs, la determinación de la identidad es una de las cosas más importantes”, opina Ignacio Plaza, socio de Cygnus, una compañía de capital de riesgo. Hace 20 años, Plaza fue uno de los fundadores de Primary, una compañía de sistemas de transacciones para el mercado de capitales que luego fue adquirida por Rofex, el mercado a término de Rosario. “Hoy existen infinitos nichos y canales que uno podría segmentar y a los cuales dar soluciones. Hay constantemente propuestas pero la oportunidad más grande está ahora en la convergencia. Hay un mundo enorme, como el de la energía, que implicar no solo poner una planta solar sino también repensar la financiación, con contratos a largo plazo”, destaca.

Marta Cruz, fundadora de NTXP Labs

La sanción de la Ley de Emprendedores, medida que se celebró ampliamente por todo el entorno entrepreneur argentino, da una oportunidad aún mayor. El Estado argentino, a través de esta ley, no sólo simplifica la creación de empresas sino que, através del Ministerio de Producción, va a impulsar aceleradoras para apoyar a más emprendedores. Pionera en el universo de las startups y hoy en un rol ejecutivo en el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, Silvia Torres Carbonell suma otra perspectiva. “La Argentina es bipolar. Tenemos un enorme talento emprendedor pero, por otro lado, un gran subdesarrollo en muchos aspectos. Si nuestros emprendedores empiezan a imaginar soluciones para resolver estos problemas de impacto social, pueden ser sumamente disruptivos para el país. El emprendedor de Silicon Valley emprende para los iguales. El de Israel también. Pero acá hay un enorme potencial para empezar a pensar emprendimientos con fines de lucro pero con gran impacto. Ampliar la bancarización, facilitando el acceso a otros medios de pago virtuales, sería bárbaro”, ejemplifica.

Marta Cruz, fundadora de NXTP Labs, tiene una historia de más de 182 inversiones en startups de base tecnológica desde 2011. “Ahora, en lugar de invertir y que las compa- ñías pasen por un proceso de aceleración, nos enfocamos en verticales específicos, poniendo foco en fintech y agrotecnología, donde se necesita incorporar innovación. Por eso, se creó la Asociación de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP) en la Argentina”, explica. “El otro gran tema es dinamizar el ecosistema de inversión en la Argentina y en la región. Desde ARCAP queremos atraer inversores de afuera que inviertan en capital emprendedor, de acompañamiento para emprendedores. Ya hicimos un programa para fintechs, seleccionamos cuatro o cinco, y este año lo estamos repitiendo en la Argentina, Colombia, México, Uruguay y Chile”, cierra Cruz

Oportunidad de inclusión

Creada originalmente para el Bitcoin, Blockchain es una plataforma digital incorruptible para las transacciones económicas que puede ser programada para grabar muchas cosas, no solo las transacciones financieras. “Para todo lo que es mercado al consumidor, fintech es una oportunidad de inclusión. Con esta tecnología se puede reescribir lo que hay, crear un plan B de mercado de pagos, de contratos, de contrapartes o garantías. En América latina hay mucha gente fuera del sistema financiero y hay espacio por todos lados para oportunidades de negocios. La Argentina es un país caótico, con cosas bizarras en lo financiero. Fintech tiene un potencial enorme. El problema es que, si no tenés cuenta de banco, es complicadísimo. Si hay que hacer transferencias no solo tardan, sino que tienen costos. Blockchain podría generar un sistema alternativo más barato”, concluye Ignacio Plaza, socio de Cygnus.

Publicado originalmente en la edición impresa nº 235 (marzo/2017) de Infotechnology.