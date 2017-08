¿Querés vender o alquilar tu casa por Internet? 5 tips para una publicación ganadora

Si es cierto que Internet mató el negocio de venta de CD o el de diarios, es posible que también haya hecho estragos en el mercado inmobiliario. Las comisiones a agentes inmobiliarios son altas y, en momentos de recesión, cada vez son más quienes buscan vender o alquilar su inmueble sin pagar comisiones. Con menos dinero se pueden utilizar canales online que permiten "auto-administrar" nuestra inversión.

¿Qué pasos conviene seguir para ser exitosos?

Fotos, muchas fotos

A los potenciales compradores o inquilinos les interesa poder darse una idea certera de cómo será el inmueble antes de tomar la decisión de invertir tiempo en acercarse a verlos. Por eso mientras más fotos haya en la plataforma elegida, mejor. Si se sacan con el celular, tener en cuenta que deben ser de buena calidad y estar bien enfocadas para que se puedan ver bien. Conviene, además, que el lugar esté ordenado y haya mucha luz. Si hay espacios comunes - las famosas amenities- también conviene fotografiarlas para aumentar el valor de la publicación.

No escondas datos relevantes

La sinceridad es importante y genera un buen vínculo con los potenciales compradores o arrendatarios. Muchos, por ejemplo, eligen no poner la dirección exacta o tratan de ampliar los alcances de la búsqueda convirtiendo balcones en terrazas y cocinas integradas en lofts.

Lo bueno, si breve, dos veces bueno

Las descripciones tienen que ser honestas pero, además, tienen que ser concisas. Las personas no leerán más de cuatro o cinco líneas entonces hay que acotarse a eso. Además, hay que intentar no utilizar abreviaciones que no son conocidas por el común de la gente, aunque sí por gente del sector. No se cobra por caracteres como en los clasificados tradicionales, así que ahorrar en eso puede ser fatal.

Mirar el mercado

Comprar un inmueble seguramente demandó años de trabajo. O fue heredada de gente que queríamos mucho. Entonces seguramente haya un vínculo emocional. Lo cierto es que las personas buscan una buena opción para mudarse y dar un buen precio siempre es una ventaja competitiva. Para eso conviene mirar bien el mercado: dar un paseo por inmobiliarias de la zona y relevar precio y hacerlo mismo con las que se ofrecen online.

Sitios de propietarios

Más allá de que hay plataformas online muy conocidas y que son extremadamente populares, también hay sitios -con menos funcionalidades, quizás- que permiten a los propietarios publicar sus anuncios sin comisiones. Lugares como Solodueños o grupos de facebook como Alquilar en Paz o Alquiler dueño directo son buenos lugares para empezar.