Qué startup, creada por un argentino, ya vale US$ 1.000 millones

Continúan surgiendo unicornios en el sector eCommerce. El 2017 vió a Letgo, una empresa del argentino Alec Oxenford, ex CEO de OLX y DeRemate.com, convertirse en uno nuevo al alcanzar una valuación de más de US$ 1.000 millones.

El mercado de las apps para comprar y vender cosas usadas es cada vez más grande. Incluso Facebook está intentando entrar con su Marketplace. Oxenford creó la plataforma junto a Enrique Linares y Jordi Castello y se enfocaron en la simplicidad. En Letgo basta con sacarle una foto a lo que se quiere vender, publicarla y chatear con los posibles compradores para coordinar.

Se trata de una plataforma de compraventa enfocada en individuos y diseñada especialmente para dispositivos móviles. Desde su lanzamiento en 2015 que compite ferozmente con otros players del sector, pero logro diferenciarse al presentar los productos según cuáles se venden cerca del usuario. La aplicación también puede identificar qué objetos aparecen en las fotos y clasificarlos usando técnicas de machine learning. Este diferencial que generaron al aprovechar la información geográfica que proveen los celulares hizo posible hacerse de un lugar en un mercado estadounidense dominado por eBay y Craigslist. Comenzaron a operar en enero y para septiembre ya tenían dos millones de descargas y medio millón de publicaciones.

Al principio recibieron una inversión de US$ 100 millones y en 2016 se unieron con Wallapop, otro servicio similar valuado en US$ 570, para finalmente recibir una segunda inversión de US$ 100 millones. A mediados de 2016, alcanzaron los 30 millones de descargas y, según un informe de Apptopia, contaban con 17,5 millones de usuarios mensuales. A fin de ese año lanzaron el servicio en Canadá y en Noruega. Recibieron un total de US$ 375 millones de inversores que incluyen a 14W, Accel, Eight Roads Ventures, FJ Labs, Insight Venture Partners, Mangrove, NAspers, NEA, NextView y Northzone.

Su creador, Alec Oxenford, hizo la carrera de Administración de Empresas en la UCA y luego un MBA en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. Luego de trabajar para el Boston Consulting Group se transformó en el CEO de DeRemate.com hasta que la plataforma fue adquirida por eBay. También fundó DineroMail, el PayPal argentino que luego fue comprado por PayU, junto a José Marín, Juan Pablo Bruzzo y Alejandro Estrada. Por último, creo OLX junto a Fabrice Grinda, una empresa que opera en más de 45 países, tiene más de 300 millones de usuarios y terminó aceptando una oferta por parte del grupo sudafricano Naspers, el mismo que financió el desarrollo de Letgo.

La aplicación es gratuita y realizar una publicación también, aunque es posible pagar para promoverla. Está disponible tanto para Android como para dispositivos con iOS.