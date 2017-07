¿Puede un argentino invertir en bitcoins y salir ganando?

Es un cliché decir que la tecnología transforma la forma de hacer negocios y entender la economía. Pero hay pocas veces que ese cliché es tan cierto como con las criptomonedas y, en particular, con bitcoin. Rachas alcistas, desplomes, disrupción, combate o adopción, negocios y emprendimientos, ideología y filosofía. Todo eso, y más, es lo que trae bitcoin como estandarte desde 2008, cuando un autor o un grupo de autores bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto, publicaron el artículo fundacional sobre cómo funcionaría un sistema peer-to-peer (p2p) de dinero electrónico. Desde ese momento la tecnología que une la criptografía informática y valores de intercambio, promete ser la gran próxima revolución tecnológica del dinero. ¿Por qué una compleja amalgama de hashes y problemas matemáticos le quita el sueño a bancos y Estados?

En pocas palabras, bitcoin es tanto un protocolo informático como una red de pagos al igual que una moneda. La esencia de bitcoin es, en realidad, la tecnología blockchain. Todo el sistema de divisas digitales de bitcoin descansa sobre esta tecnología de cadena de bloques, una base de datos distribuida y abierta que garantiza suficiente anonimato y mucha seguridad, donde cada transacción en bitcoins ocupa un "bloque" de esta cadena. Cada bloque requiere de una compleja criptografía para verificar y confirmar las transacciones. Y cada transacción se verifica con las anteriores, lo que hacer muy robusto al sistema. Los usuarios ganan bitcoins aportando poder de cómputo para verificar las transacciones, realizando cálculos matemáticos, con sus computadoras. La creación, o emisión, de bitcoins y el control sobre su distribución descansa enteramente sobre la comunidad que los utiliza. Es el primer activo de intercambio internacional, anónimo e independiente del Estado.

Argentina bitcoinera

"Bitcoin es una moneda muy confiable que se basa en matemáticas y estadísticas, no en política. Somos el país más relevante de la región para el proyecto bitcoin tanto en comunidades como en uso, aunque Brasil tiene más usuarios", explica Rodolfo Andragnes, presidente de la Fundación Bitcoin Argentina. "Hay más de 150.000 usuarios de bitcoin en la Argentina, según la información de los traders locales", especifica. Por la propia naturaleza de la moneda, es dificultoso saber cuántos usuarios únicos de bitcoin existen. Pero las estimaciones del sitio de analítica lawnmower.io , a 2016 y en todo el mundo, permite intuir un mercado concentrado: 15 millones de billeteras digitales con menos de 1 bitcoin, unas 400.000 con un bitcoin, 1.000 con un millar de bitcoin y poco más de una centena con 10.000 bitcoins o más en todo el mundo.

¿Qué hacen con sus bitcoins los usuarios locales? "Hoy en la Argentina el volumen principal pasa por dos grandes usos. Transferencias internacionales, e inversión o reserva de valor", explica Franco Amati, fundador de la ONG Espacio Bitcoin y emprendedor de tecnología blockchain en una plataforma de firmas digitales. "Algunos tienen que mover dinero de un país a otro, y las transferencias bancarias internacionales le resultan lentas y costosas En ocasiones conviene directamente comprar bitcoins en un país y venderlos en otro, a realizar una transferencia bancaria y pagar los costos fijos y porcentuales correspondientes", explica Amati. Pero el uso más interesante es el de reserva de valor o, en otras palabras, inversión. "Este uso es el más tradicional en toda su historia, en sus 8 años bitcoin demostró que si bien es volátil, a la larga no perdió valor con respecto a los activos tradicionales, e incluso los superó en rendimiento a excepción de 2014", afirma el emprendedor.

DATOS $ 2.277

se necesitan hoy para comprar un bitcoin. En 2009, se compraban 1.309 por u$s 1. 150.000

es la cantidad de usuarios de bitcoin que existen hoy en la Argentina.

Invertir o no invertir, esa es la cuestión

Las recompensas por trabajar en la red de blockchain, los bitcoins, son un activo muy apreciado. Cuando en 2009 el sitio New Liberty Standard abrió un servicio para comprar y vender bitcoin, el tipo de cambio inicial era de 1.309.0 bitcoins por un dólar estadounidense. El precio se estableció en función del costo eléctrico de "minar" en la red compartida. Hoy, a 2017, esa relación es prácticamente inversa: u$s 2.277 se necesitan para comprar un bitcoin. Al ser la criptomoneda un valor supeditado exclusivamente al uso e interés de los usuarios, también sufrió algunas recaídas importantes. Sólo el ejemplo más reciente, una caída del 22 por ciento de junio a julio de este año, da una idea de la volatilidad de la moneda. Pero, al mismo tiempo, este año bitcoin alcanzó a romper la barrera psicológica de los u$s 3.000 por unidad. "El tema de la confianza es clave, las cosas sube y bajan de precio por la confianza", defiende Andragnes. "No pueden hacerse políticas compensatorias como con el dinero fiduciario del Estado, por caso emitir o suprimir o lo que sea. Cuando el bitcoin cayó de casi u$s 3.000 a u$s 2.300 fue porque la gente confió en que la SEC estadounidense iba a permitir la entrada de bitcoin a la Bolsa y finalmente no sucedió. Eso generó desconfianza y la valorización cayó", explica el experto.

Amati difiere levemente. "La volatilidad es propia de un mercado chico, pero a medida que pasa el tiempo se reduce", dice, y aclara que "Bitcoin no es unidad de cuenta, los precios no se denominan en bitcoins, por este motivo técnicamente puede decirse que no es una moneda, sino más bien un activo financiero".

"Si lo miras como una moneda y te abstraes del día a día, el precio de año a año ha tenido la mejor perfomance frente al dólar siempre", afirma Sebastián Serrano, CEO de Ripio, un mercado de intercambio de criptomonedas. "Respecto de la volatilidad si bien es alta, históricamente ha ido bajando, el promedio fue de 3 o 4 por ciento casi igual que el real brasileño. Lo que hizo que haya un shock tan grande es porque hubo hace unos años un corte donde la recompensa por bloque minado bajó a la mitad", expresa Serrano. Esto se conoce como ‘Halving’, es un evento programado en el protocolo de Bitcoin que reduce a la mitad la recompensa que reciben los usuarios por añadir un nuevo bloque a la cadena principal de blockchain (actualmente está en 12,5 por bloque). Esta precaución fue pensada para prevenir la inflación de la moneda y darle estabilidad frente a las monedas corrientes cuyo valor cambia por voluntad de gobiernos y bancos centrales.

¿Puede un argentino invertir en bitcoin y salir ganando? las dos formas clásicas de inversión son la compra-venta de criptomonedas o el minado. "En la Argentina el minado no es eficiente porque los costos son caros. Estaría pagando los bitcoins más caros de lo que vale en el mercado por los costos de minado. El grueso está china y en países fríos por el ahorro en refrigeramiento", explica el CEO de Ripio. Y las compras "son más fáciles bitcoins que antes, pero más caras. Si yo quiero invertir u$s 1.000 me puedo comprar medio bitcoin y hace unos años podría haberme comprado varios enteros", comenta Andragnes.

Versión de la nota publicada en el suplemento IT Business del martes 18 de julio de 2017.

M Matías Castro En Twitter, @katoh64