¿Por qué Bitcoin llegó a los US$ 4000 y cuándo puede caer?

Hace 24 horas la criptomoneda estaba operando por debajo de US$ 3,700. En menos de 24 horas, pasó a superar los US$ 4.000 y no parece que vaya a detenerse. En este momento, se negocia por alrededor de US$ $4287.03. Como referencia, hace una semana Bitcoin alcanzó un récord histórico, ya que pasó los US$ 3.000 por primera vez.

Así estuvo valorándose Bitcoin en el día de ayer.

Hace dos semanas Bitcoin pasó por un HardFork (acá puede leerse cómo es y para qué sirve un fork) del cual salió esencialmente ileso. Un clon de Bitcoin llamado Bitcoin Cash fue creado, pero con un marcad menor éxito que el que se esperaba. Unos días más tarde Bitcoin completo exitosamente SegWit, una modificación de código que soluciona problemas de maleabilidad y libera espacio en bloques, permitiendo que se almacenen más transacciones en cada uno. Es decir, Bitcoin es más eficiente y sus competidores recibieron menos atención de la esperada.

Estos dos desarrollos relacionados con el código ayudaron a Bitcoin a romper un nuevo techo.

Tsunami de ICOs

El frenesí de las ICO (oferta de moneda inicial, una suerte de IPO pero para proyectos de monedas digitales). El monto promedio recaudado a través de las ofertas iniciales de monedas ha aumentado (por lo menos temporalmente) la cantidad recaudada a través de capital de riesgo de primera etapa. La semana pasada, por ejemplo, la critpomoneda Filecoin recaudó 180 millones de dólares en pocas horas. La mayoría de los inversionistas tienen que convertir moneda fiduciaria a bitcoin u otras divisas digitales para participar en ICOs, lo que podría estar impulsando el precio (y proporcionar a algunos inversores su primera probada de bitcoin).