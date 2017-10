Por qué Bitcoin es la inversión del año

El 2017 está resultando ser un gran año para Bitcoin, o al menos para su precio. Quienes invirtieron en la criptomoneda el 1 de enero pagaron, según el registro de Bitstamp, US$ 966, siete dólares más que quienes compraron la misma noche que brindaban. Hoy, su precio ronda los US$ 5.725 y los visionarios sextuplicaron su dinero, obteniendo un retorno del 527 por ciento.

Bitcoin comenzó el año subiendo lentamente y su precio alcanzó los US$ 1.000 el 3 de enero. Hacia tres años que se mantenía en las tres cifras y su mayor visibilidad atrajo a nuevos usuarios. Días más tarde tuvo la primera caída del año y volvió a los US$ 800.

De a poco el precio de Bitcoin se recuperó y llegó aún más arriba. A principios de marzo ya costaba US$ 1.275. Para ese entonces estaba volviendo a devaluarse cuando Japón reconoció a la criptomoneda como un método de pago legal. La legislatura nipona, luego de meses de debate, promulgó una ley que obligaba a las casas de cambio a tener registros de sus clientes y seguir una serie de normas para evitar el lavado de dinero. El mismo documento categoriza a Bitcoin como un instrumento de pago.

Entonces comenzó el primero de sus tres grandes ascensos y el precio se posicionó cerca de los US$ 2.500. Para entonces ya había dejado de ser un tema de nicho, pero crecía la incertidumbre ante el “fork”, la bifurcación de su blockchain en dos criptomonedas independientes. Esto provocó una gran caída a mediados de mes y, finalmente, el primero de agosto, Bitcoin se dividió en Bitcoin (BTC) y Bitcoin Cash (BCH). Quienes tenían bitcoins pasaron a tener el mismo monto en una y en la otra y la principal pregunta pasó a ser: ¿cuánto valdrá cada una?

Luego del fork, pasado el miedo, su precio tuvo el segundo pico del año, alcanzando los US% 4.780 el 2 de septiembre. Nuevamente, dos semanas después, volvió a los US$ 3.300. Pero pronto volvió a subir y no paró hasta el precio actual.

Entonces, para resumir. Quienes comenzaron el año comprando un bitcoin a US$ 966, hoy tiene 1 BTC y 1 BCH. El primero cuesta US$ 5.725 y el segundo US$ 332. Esto representa una ganancia del 527 por ciento en menos de un año.

¿Cuánto hubieses ganado si invertías tu aguinaldo de diciembre? Hacé la cuenta.