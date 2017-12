Pegó el portazo: el histórico CEO de Google se fue de la empresa (¿qué pasó?)

Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Alphabet, anunció su renuncia al frente de Google e informó que se mantedrá en la compañía como asesor técnico.

"Larry, Sergei, Sundar y yo creemos que s el momento adecuado en la evolución de Alphabet para esta transición. La estructura de Alphabet está funcionando bien y Google y otras de nuestras apuestas están prosperado," sostuvo en un comunicado a los accionistas de la empresa en el que anunció su renuncia.

After ten years as CEO and seven as Executive Chairman, I can’t wait to dive into the latest in science, technology, and philanthropy. I look forward to working with Larry and Sergey on our future here at Alphabet. https://t.co/nVnZqMEHoI