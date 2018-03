Pasó de barrer pisos a valer US$ 35.000 M y darle energía a todo Hong Kong

Li Ka-shing, el hombre más rico de Hong Kong, anunció este viernes su jubilación, a los 89 años, tras una larga carrera marcada por su buen olfato para los negocios. Li creó un imperio con presencia en países de todo el mundo, en sectores tan distintos como el comercio, las telecomunicaciones o los servicios aeroportuarios.

Una historia de negocios

Fue el propietario de compañías como CK Hutchison, CK Asset Holdings, CK Infrastructure Holdings y Power Assets Holdings se convirtió en una figura emblemática de Hong Kong, una antigua colonia británica que volvió al control de China en 1997.

"Superman", el apodo que se ganó por su buen olfato en los negocios, nació en la ciudad china de Chaozhou en 1928. Su familia huyó a Hong Kong durante la guerra sinojaponesa. En 2012 explicó a la revista Forbes como de niño veía caer las bombas desde su escuela.

En 1950, con US$ 8.700 de capital, fundó su primer negocio, una fábrica de flores de plástico llamada Cheung Kong, el nombre en cantonés del rió Yangtsé.

En los años 1960 se enriqueció con sus inversiones en el sector inmobiliario en Hong Kong y luego invirtió en otros sectores como la distribución, las telecomunicaciones o los servicios. También invirtió en el extranjero, en particular en sector energético en Canadá.

En los años 1990 hizo grandes inversiones en el sector inmobiliario en China continental pero luego vendió muchos activos, un signo de la pérdida de confianza en la economía china.

Su legado

El otro chino más rico se mantendrá como asesor del grupo después de renunciar en mayo. El hijo mayor Victor, de 53 años, tomará el control de un conglomerado que afecta la vida de prácticamente todos en Hong Kong: Power Assets Holdings Ltd. genera la electricidad y los supermercados ParknShop venden los comestibles de casi todo Hong Kong. El grupo también opera tiendas de teléfonos móviles y Superdrug and Savers en el Reino Unido, posee puertos en todo el mundo y una participación de control en Husky Energy Inc. en Canadá.

Li está en el puesto número 23 de la lista de los más ricos del mundo en 2018 publicada por Forbes, a tres puestos de Jack Ma, el fundador de Alibaba, y a seis por detrás de Pony Ma, el presidente de Tencent, otro de los gigantes de internet en China. La riqueza de 'Superman' está estimada en US$ 34.900 millones (unos 28.000 millones de euros).

En 2015 anunció una importante reorganización de su imperio, interpretada como la fase previa a su retirada para dejar paso a su hijo mayor, Victor.