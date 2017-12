Paso a paso: cómo crear tu propio negocio basado en Bitcoin y criptomonedas

Ya no es noticia que el precio de Bitcoin está al alza. La critpomoneda ya suma una valorización anual que supera el 1.000%, y los cálculos indican un Bitcoin navideño a US$ 12.000. Muchos traders y brokers están entrando al negocio de Bitcoin porque se está volviendo cada vez más popular -y legal, como lo demuestran la salida de los Bitcoin futuro en Chicago y la legalización de la moneda como medio de pago en Japón- hablar de Bitcoin. Pero el negocio del ecosistema Bitcoin no muere en la compra-venta y es posible, con un capital modesto, empezar a ganar dinero con emprendimientos que provean algún servicio a la comunidad bitcoinera.

Del otro lado del mostrador: crear un Exchange

Un exchange es lo más parecido a un banco que se puede encontrar en el mundo bitcoin. El servicio que provee un exchange de criptomonedas es juntar a vendedores y compradores de criptomonedas. Técnicamente, funciona creando billeteras virtuales temporales donde se almacenan las ordenes de compras y ventas de criptomonedas a determinados precios que convienen las partes. El negocio del intermediario es cobrar una comisión por cada una de las transacciones (el precio de las comisiones depende del tipo de servicio, algunos son más rápidos y otros más seguros).

¿Qué se necesita para empezar?

Como cualquier otra compañía, un exchange de criptomonedas necesita una inversión inicial de capital (que va de US$1 o US$2 millones como en el caso del exchange argentino Ripio, a los $20.000 como en el caso de otro argentino: SatoshiTango). Los recursos humanos más importantes son los desarrolladores técnicos y los asesores legales.

La plataforma tecnológica, el corazón de un exchange que soporta las transacciones, se pueden adquirir de varias formas.

Se puede desarrollar in-house, dejándolo en manos de un equipo especializado de programadores. El beneficio de esto es que se puede fabricar el software a medida, incorporando diferentes lenguajes para diferentes criptomonedas. A la vez que se hace más sencillo agregar otras plataformas de pago (tanto de bancos como de otros exchanges) y servicios como APIs.

Los componentes principales de un exchange de criptomonedas

Lo que es más importante, hay que estimar los costos y el tiempo asociados con el desarrollo, el mantenimiento y la actualización constante del software en la empresa. Debido a su naturaleza compleja inherente, desarrollar un software de intercambio desde cero es bastante costoso y podría demorar entre 1 y 2 años (dependiendo de la experiencia de los desarrolladores) hasta que funcione correctamente.

Algunos productos ya vienen armados y son plataformas que no necesitan desarrollo. Las hay de dos clases: las abiertas y gratuitas y las privadas. En las open source, familiarizarse con el funcionamiento del script llevará tiempo y modificaciones que permiten la personalización, también demandan tiempo y dinero adicionales en comparación con las privadas. No hay garantía de que el script sea seguro y confiable. Puede ser defectuoso, susceptible a intentos de pirateo o, en el peor de los casos, incluye líneas de código maliciosas, que extraen lenta pero imperceptiblemente los fondos. La cantidad de soporte de desarrollo en un sistema de código abierto es bastante escasa, por la propia naturaleza de los desarrollos de código abierto sin propietarios.

La gran ventaja del uso del software privativo es que se ahorra la molestia de lidiar con los requisitos técnicos, la implementación y el mantenimiento continuo. Dado que los componentes principales (motor de comercio, billetera, interfaz de usuario y panel de administración) ya se han desarrollado y probado, lo "único" que queda es personalizar el software a su gusto. La compañía, por otro lado, siempre puede acudir al proveedor por cualquier duda. Pero la ventaja más importante es que la mayoría de las soluciones resuelven el problema de la liquidez aliándose a otros exchanges. Un ejemplo de una plataforma de estas características es BTCTrader y en la misma línea se puede encontrar a Alphapoint.

No compres Bitcoin, minalo

Los bitcoins son recompensas que reciben los usuarios que usan diferentes dispositivos para validar transacciones a través de la tecnología Blockchain. La recompensan en la forma de criptomonedas es el incentivo que reciben los llamados "mineros" por formar parte del ecosistema Bitcoin aportando poder de cálculo. Cada vez que los mineros resuelven problemas criptográficos, que sella la información en los bloques de datos de la Blockchain, aportan seguridad y descentralización al sistema. Además, los mineros ganan bitcoins en la forma de fees por cada transacción. Otro de los negocios alrededor de las criptomonedas es convertirse en un minero.

Una de las características de cualquiera de las criptomonedas populares que sólo puede crearse una cantidad finita. Esto, por un lado, tiene el impacto económico de inhibir la emisión y generar inflación (o devaluación) en la moneda. Por el otro, para controlar la oferta de las criptomonedas, la capacidad de crearlas es exponencialmente más compleja. En 2009, cuando nació Bitcoin, era suficiente con una computadora hogareña de última generación para minar bitcoins pero ahora se necesita de cantidades colosales de poder de cálculo para justificar el minado.

¿Cómo saber si es negocio?

Para calcular costes y rentabilidad de minado hay que tener en cuenta varios aspectos:

Precio de la electricidad.

Precio de los componentes que compremos para ello.

Duración de esos componentes antes de que se queden obsoletos.

Cantidad a la que podamos venderlos una vez se queden obsoletos.

Hash rate que podamos conseguir con esos componentes. Es decir, la potencia necesaria para el minado.

Y por supuesto, valor monetario de la criptomoneda en cuestión.

Con la vorágine de las nuevas alt-coins, es decir, monedas digitales criptográficas alternativas al Bitcoin, ya no es imposible encontrar un negocio redituable en el minado de criptomonedas. Por ejemplo, es mucho más barato y sencillo conseguir una criptomoneda lanzada este año o el anterior (como por ejemplo Ethereum o Litecoin) que un Bitcoin. Por lo que no es necesario invertir cantidades cuantiosas de capital para encontrar negocio en el minado. De hecho, en algunos casos es se puede optar por el minado como alternativa a la compra-venta especulativa de criptomonedas ya que en el largo aliento será más redituable. La forma de transformar todas estas variables a números y calcular si hay negocio es usando calculadoras de minado. Este software hace las cuentas por el usuario y le dice cuál es su ganancia esperada (una suerte de ROI) por empezar con el proceso de minado. hay varias.



WhatToMine es la más completa. Se puede incluir información de costos de electricidad, dificultad Hash, precio de la criptomoneda y todas las demás variables de interés.

CoinWarz es un poco más sencillo de usar y puede incluirse valores como el costo de compra del hardware necesario (que por supuesto modifica fuertemente el retorno de inversión de la empresa, al igual que el costo electrico).

CryptoCompare simplemente se elije la moneda a minar y se ingresa la tasa de hash junto con la potencia del sistema y el costo de energía. El sitio web muestra cuáles son las ganancias todos los días, junto con la cantidad de moneda que va a extraer. Es sencilla de usar pero no toma en cuenta ciertos costos variables de país a país.

Así se ve el pronósitico para Ethereum en el sitio MyCryptoBuddy



Un reciente artículo del sitio Xataka puso en duda el valor real de minar criptomonedas en 2017. Según el autor, y sus cálculos y fuentes consultadas, el minado es costoso y el retorno es lento o en más de un caso inexistente.

Ni comprar ni minar, crear una nueva Bitcoin

El software que alimenta Bitcoin es de código abierto y descarga gratuita. Puede encontrarse en este enlace de Github. Con ese código, es posible aplicar modificaciones al código de Bitcoin y lanzar criptomonedas nuevas. Ese es el caso de los últimos fork de Bitcoin: Cash y Gold.

En un mercado sobrevaluado como el de las criptomonedas, no es difícil ver que muchos quieren ser el próximo Bitcoin. El sitio CoinMarketCap muestra la historia y cotización de más de un millar de criptomonedas. Pero una inspección más rigurosa deja a las claras que las que realmente tienen una performance exitosa son un puñado: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, etcétera. Lo que diferencia a estas criptomonedas de las demás es que agregan alguna funcionalidad, distinción o mejora al protocolo Bitcoin original. En el caso de Bitcoin Cash/Gold, nacieron a partir de una dificultad en la programación original de Bitcoin que cuenta con un espacio limitado para cada bloque lo que dificulta y encarece las transacciones, pero brinda mucha seguridad y promueve el control democrático y descentralizado. Si los usuarios prefieren una a la otra es una cuestión puramente de mercado.

¿Se puede crear el próximo Bitcoin?

Para experimentar con una nueva criptomoneda, si se tiene poca experiencia con programación y criptografía, es más recomendable pensar que sepuede "encima" de Ethereum, que es una plataforma en la que es posible construir cualquier aplicación que use la cadena de bloques. Se puede tener una propuesta de valor anclada regionalmente o solucionar un problema específico aprovechando la tecnología Blockchain sin necesidad de reinventar la rueda y competirle a Bitcoin.

Crear una criptomoneda alternativa requiere pensar en propiedades complejas, pero que a la vez sean novedosas y aporten valor. Este es un pequeño listado de ejemplo:

Tiempo de bloqueo, es decir el el tiempo objetivo promedio entre el análisis de cada bloque de la Blockchain. Un tiempo de retardo de dificultad: esto es importante, ya que de lo contrario podría causar un serio problema de instalación. ¿Cuál es la moneda inicial por bloque? La gente lo configura de 2 a 100, por lo general y cambia mucho la forma en que se acuña la criptodivisa. El halving, o el evento que aumenta la dificultad de minado, que puede ser de meses o años.

Crear una criptomoneda desde cero es un gran proyecto de ingeniería de software que requiere de mucha experiencia en criptografía. La mayoría de las criptomonedas "nuevas" son en realidad clones del código fuente de Bitcoin con algunos cambios implementados en las capas superiores. Uno o dos (por ejemplo, Ethereum) son reescrituras. Incluso un clon de Bitcoin, no es en absoluto un proyecto simple.