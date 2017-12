Para Galperín, los bancos son "un cartel ineficiente, injusto y anacrónico"

Una de las cabezas de e-commerce regional, Marcos Galperín (CEO de MercadoLibre), apuntó duramente contra los bancos tradicionales. ¿Por qué cree que ya no son el futuro de las finanzas?

El exitoso empresario cree que "el sistema bancario argentino es absolutamente anacrónico e ineficiente". "No hay competencia en el negocio financiero, hay una cartelización muy poderosa en la Argentina", dice, y sin embargo ese diagnóstico no lo desalienta: "A nosotros no nos asustan tan fácil, pese a que nos amenazan todos los días", le explicó a Silvia Naishtat y María Eugenia Estenssoro en una entrevista reproducida en el libro Argentina Innovadora (Editorial Sudamericana) que llegó a las librerías la última semana, según consignó el sitio web Infobae.

La persona detrás de uno de los unicornios argentinos, explicó que el problema de los bancos es que "se llenan de plata con comisiones altísimas, pero cuando las cosas van mal, dicen 'no juego más'. Entonces viene el Banco Central y los salva a todos con la plata de los impuestos. Es un sistema que no funciona más. Si yo mando un mensaje de whatsapp a un grupo de cincuenta personas cuesta cero pesos; pero si yo quiero pagar al comercio con tarjeta de débito cuesta 3% y lo único que hice fue enviar un mensaje de whatsapp que sale de mi cuenta bancaria y va a la cuenta del comercio".

"El acceso a servicios financieros es muy bajo en la Argentina. El crédito a las empresas supone un 15% del Producto Bruto Interno, frente al 98% de Europa y el 190% en Estados Unidos", afirma Galperín

Para Galperín, en el pasado, "cuando no existía una red de redes, los banqueros generaban algo súper valioso: conectaban todas las cuentas de banco con todos los comercios. Ahora eso no tiene valor, porque hay una red de redes que conecta a todos los comercios con todas las redes de bancos, con todos los individuos, tengan o no tengan cuenta bancaria, en todo el mundo. Pero siguen cobrando fortunas. Esto es ineficiente, injusto e insostenible. En estos momentos es cuando se crean las oportunidades para generar nuevas empresas".



MercadoLibre quiere ocupar uno de los segmentos que hoy los bancos tradicionales trabajan a media máquina: los préstamos pequeños. A través de MercadoPago, la plataforma de pago digital del sitio, Galperín quiere apostar al modelo del Lending Club (Club de Préstamos) de Estados Unidos, una plataforma donde los que quieren prestar su dinero pueden hacerlo a los que necesitan comprar algo sin intermediación de los bancos.