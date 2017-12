Nuevo récord de Bitcoin: pasó los US$ 12.000 y vale más del doble que Goldman Sachs

Desde esta mañana, Bitcoin se estuvo vendiendo a US$ 12.198.57 según CoinDesk. Bitcoin comenzó 2017 a menos de $ 1,000. En octubre superó los US$ 5,000 y después de eso US$ 11,000 menos de dos meses después. La moneda ahora cuenta con una capitalización de mercado de US$ 203 mil millones, más alta que los PBI de Nueva Zelanda y de Grecia, así como la capitalización bursátil de Goldman Sachs que asciende a más de US$ 90.000 millones.

Los récords de precio en Bitcoin ya es una noticia casi diaria para Bitcoin. En la última semana, los precios explotaron 50 por ciento desde los US$ 9,000 de hace solo unos días.

El rally espectacular que acumula su cotización alimenta fantasmas en forma de severas correcciones. Después de superar los US$ 11.000 , la desbandada inversora desinfló más de un 20% el precio de la criptomoneda. Desde entonces no sólo ha recuperado lo perdido. En una semana suma un 25% adicional de revalorización.

Fuente: CoinDesk

Entre las causas del aumento de precio, se puede citar el aumento de la base de usuarios de Bitcoin. Por caso, el exchange más grande del mundo, Coinbase, alcanzó los 13 millones de usuarios activos. Posiblemente impulsado por el efecto de miedo a quedarse afuera, lo que alimenta virtuosamente la revalorización.

Mientras tanto, los inversionistas siguen entusiasmados por los últimos anuncios. En particular, la salida inminente del mercado a futuro de Bitcoins otorga una mayor "legitimidad" a la divisa virtual, y abre la puerta a la entrada de nuevos perfiles de inversor. Las compras especulativas de las últimas jornadas han tratado de anticiparse al 'boom' que podría propiciar el inicio de cotización de los futuros en los principales mercados de derivados.

Al momento de escribir estas líneas, la unidad de Bitcoin en el país se puede comprar en promedio por unos 227.405 pesos.