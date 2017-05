No más roaming: una forma "low cost" de usar el celular

El smartphone es tan indispensable como costoso. En particular cuando los abonos mensuales a veces ofrecen demasiadas prestaciones para un usuario de uso poco intensivo, pero más que nunca cuando viajamos y vemos cómo el famoso roaming devora los datos sin piedad. Una startup italiana está intentando encontrarle la vuelta a esto.

ChatSim es una tarjeta SIM que conecta con las aplicaciones para chat en cualquier parte del mundo, y que con un precio de $ 649 permite enviar mensajes de texto y emojis sin límite por las diferentes aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Line, Telegram), sin Wi-Fi y sin costos de roaming durante un año. El servicio dice operar en 150 países.

"Somos un operador móvil virtual. Alquilamos la infraestructura a un proveedor tradicional y la usamos nosotros", explica Pablo Clarck, Director de Sommet Mobile, la empresa partner del servicio de comuncaciones en el país. "ChatSim se dedico de entrada al low cost para viajeros para que el consumidor no haga uso del roaming, casi que es mala palabra para el usuario".

La compañía empezó como una startup italiana, de la mano Manuel Zanella, creador a su vez de una empresa tradicional de telecomunicaciones del país europeo: ZeroMobile. Primero fue WhatSim, cuando estuvo pensada primordialmente para la aplicación WhatsApp y operaba bajo un modelo de negocios diferente.

Los pies en la tierra

"Somos una empresa independiente, Fommet Mobile, que representa y vende en el país ChatSim, tenemos un acuerdo para promover la marca. somos socios y nos ayudamos", explica Clarck. "ChatSim tiene acuerdos asi en todos los continentes, es la forma de desembarcar en los paises". El operador low cost opera en el país hace casi un año y está en proceso de apertura de canales para vender la tarjeta a través de puestos minoritarios y retails grandes. Desde marzo llevan vendidas 6000 unidades en los retail. "Buscamos abrir locales de venta minorista, apuntamos a 7000 en total en el país mientras buscamos acuerdos con marcas grandes como Al Mundo donde hoy ofrecemos la SIM con beneficios", dice Clarck.

La compañía busca hacerse fuerte entre los viajeros argentinos, donde aseguran que el mercado es de al menos unos 7 millones de nómadas al año. De cara al futuro, el ejecutivo asegura que el principal objetivo es llegar "bien plantados a diciembre. Previo tenemos las vacaciones de julio, donde queremos apostar a un relanzamiento del producto. Nos gustaría llegar a los 30.000 usuarios en el primer año".

Yo, argentino

Nuestro país, creen en ChatSim, es particularmente permeable al producto ofrecido. Porque es bien sabido que no todos son viajes y la empresa quiere atacar otros mercados locales. "También se usa como servicio local, mucha gente prefiere usarlo porque es mas económico o tiene un hijo adolescente y no quiere usar el abono. Para mucha gente es una opción, también nos busca gente que tiene smartphones con doble sim", dicen desde la compañía. Por otro lado, en Argentina los teléfonos desbloqueados son casi la norma y eso facilita mucho la forma en que el producto de SimChat funciona ya que no se va encontrar problemas de configuración. "En argentina eso ya no es un problema, acá se vende liberado casi un 30% del market share. Y las operadores hace mucho también comercializan equipos liberados", concluye Clarck.

M Matías Castro MCastro@infotechnology.com