“No importa la variable de sueldos, sino la de beneficios”

El ejecutivo de Bayton, Luis Garay, se refirió al estado del mercado IT, las relaciones laborales y los principales requerimientos de las empresas a la hora de contratar personal.

El Ingeniero Luis Garay, gerente Comercial de la unidad Bayton Tecnología, una empresa líder en su rubro que se dedica a brindar soluciones de Tecnología e Informática para la gestión del capital humano en charla con Infotechnology.com cuenta cómo ve el mercado actual en relación a los perfiles IT, tan requerido como escasos, y cómo deben hacer las empresas para retenerlos.

¿Cómo percibe el mercado de los profesionales de IT?

Es un mercado que está en ascenso. La tendencia es que cada vez se necesitan más recursos tecnológicos debido a los requerimientos del mercado. Actualmente en Argentina hay alrededor de 90.000 personas que están trabajando en este el rubro IT y entendemos que es una tendencia que va seguir.

¿Percibe algún cambio en estos últimos tres años en los que se desarrollo en el puesto?

Lo que se pide hoy es más complicado que lo que se pedía antes. Ahora se piden personas con diversos conocimientos en tecnologías, funcionales, que conozcan varios rubros IT. Pero las empresas que lo solicitan a veces no están al tanto de todo el personal puede hacer, y necesitan un asesoramiento estratégico.

Luis Garay, gerente Comercial

de la unidad Bayton Tecnología

¿Suelen hacer hincapié en que el profesional tenga un estudio de especialización?

Si, que tenga un Postgrado, un Master. Hoy la capacitación universitaria va de la mano con la experiencia. Siempre que el profesional lo tenga suma mucho, porque hoy el personal de IT tiene que estar especializado en varias ramas. Hay que tener en cuenta que las empresas están apostando a la tecnología y necesitan especialistas para poder hacer frente a estos cambios.

¿Qué necesitan saber las empresas a la hora de contratar este tipo de profesionales?

Las necesidades las centramos en nuestro equipo de Recursos Humanos y en su criterio de selección, porque en muchas empresas nos vienen a buscar porque ellas no cuentan con un departamento de selección especializado en perfiles IT, a pesar de que muchas vienen del mismo rubro. Este acercamiento entre nuestros profesionales y sus postulantes nos permite que hablen un mismo idioma. De está forma se reduce el ruido que hay en la comunicación (entre postulante y empresa) y podemos brindar un mejor servicio.

¿Cuales son los principales requerimientos de una empresa a la hora de contratar un software empresarial?

Las empresas están apostando, principalmente, a la implementación de distintos programas. Y a perfiles que puedan manejar diversos idiomas de desarrollo, SRM, programas para Recursos Humanos, Logística, Soluciones. Los más requeridos son: Desarrolladores, Project Management, y siempre lo que se pide, con modalidad eventual, es la parte de Soporte Técnico.

¿Cómo se puede hacer para conservar estos profesionales dentro de la empresa?

La retención es vital en cualquier empresa porque hay poco personal calificado para ciertas disposiciones y ciertos proyectos son escasos. Y los que existen son tentados por otras compañías. Entonces las empresas tienen que hacer una reingeniería para tratar de retenerlos, hoy ya no importa tanto la variable salarial, sino la de beneficios de lo que es el adicional. Hay que tener en cuenta que a veces se paga por proyecto y las compensaciones salariales que se dan. En cuento a los beneficios, el home working es una variable que todo personal de IT lo pide, ya que el teletrabajo hoy es fundamental. Así cómo los convenios que tienen las empresas con gimnasios, comedor. Para los millenians se convierten en un factor decisivo. También ponderan el lugar físico donde trabajan, si tienen ventanas, sala de descanso.

¿Qué otros servicios, además de consultoría ofrece Bayton?

Tenemos dos caminos muy marcados. El primero es Bayton Tecnología que es la cobertura de personal, específico del sector IT, ya sea eventual, terciarizado o permanente con profesionales que hablan el mismo idioma. Y la otra gran línea, es de software aplicados a Recursos Humanos. Al ser una empresa que tiene más de cuarenta años en el mercado, nuestra unidad de negocios que es Bayton Tecnología aplica tecnología los Recursos Humanos. En especial con Nucleus rh, que es un sistema de gestión integral para el capital humano que va desde lo más duro que tiene una empresa que la liquidación de sueldos, a las más blanda que la retención y capacitación de talentos.

¿Es un software específico para el área?

Si, no se trata de un hibrido. Nucleus rh fue desarrollado de cero para los Recursos Humanos, y la cantidad de nuestros clientes están satisfechos porque tenemos una tasa del 0 por ciento de rotación en nuestros clientes. También, tenemos Nucleus doc que es para aplicar firma digital, que además de estar de moda es un necesidad reglamentada por la ley 25.506 que exige a los compañías que quieran pasar al formato electrónico la firma. Porque si una empresa quiere implementar el recibo de sueldo digital, la ley exige que la firma deba ser digital, si no, no tendría valor legal.

¿Están desarrollando algún otro proyecto para los próximos meses?

Además de Nucleus rh y Nucleus doc, estamos trabajando en un pequeño paquete que es un software para liquidación como servicios, que es liquidación de haberes mercerizados, que es para liquidar a empresas que lo necesiten y lo hacemos como servicios.