Mercado corporativo: Apple lidera en calidad y Samsung en oferta y precio

Dos permanencias, una aparición y un salto para arriba. Esos son los movimientos en el sector de Movilidad, según la encuesta realizada entre los CIO por INFOTECHNOLOGY. Samsung continúa liderando, Huawei, que no estaba en la edición anterior, ocupa el tercer lugar y Lenovo Motorola pasó del quinto al cuarto puesto. Apple, nuevamente, se ubica en el segundo puesto, pese a que la compañía, por el momento, no vende ni directamente a nivel local ni a través de los operadores o el retail. Quizás la caída más fuerte es la de Google, que pasó del tercero al quinto puesto, aunque su sistema operativo Android es hoy casi el estándar de los móviles que se venden en el mercado legal, en la Argentina. En cuanto a los atributos, Samsung se destaca especialmente por su oferta de productos y Apple por la calidad, mientras que Huawei y Lenovo Motorola tienen en su estrategia de precio el punto más destacado. Y Google se distingue en innovación.

Dispositivos que buscan conectividad

“Para elegir, tengo en cuenta soporte, claramente. En cuanto a marcas, Apple no entra en la elección, aunque sí tenemos estos equipos, pero son de los empleados a quienes se les habilitó para usar la tecnología Usamos Android con marcas como Samsung o Motorola, basados en soporte y robustez del producto”, detalla Osvaldo Nobili, IT Country Leader Argentina & EUC Leader for LA de Axalta Coating Systems, proveedor global de pinturas líquidas y en polvo. “Hoy, hablamos de telefonía móvil y no es hablar por teléfono, es una aplicación de todo lo que nos permite en cuanto a funciones. Por eso, nos importa la robustez. Estamos usando smartphones y módems todos cubiertos con tecnología 4G”, explica Nobili. “Si los mejores teléfonos no tienen una red de infraestructura de servicios buena de las prestadoras, no sirve de nada. A la hora de elegir prestadores de servicios, analizamos la infraestructura del proveedor en cuanto a la cobertura de señal local y regional, porque nos movemos en México y Brasil. Por eso, cuando las gerencias viajan necesito asegurarles la cobertura. No sólo es voz: es datos. Usamos Skype y Whatsapp, el teléfono de la oficina lo volcamos en el móvil”, destaca Nobili. La telefonía móvil se mezcla, ya con lo corporativo y con las personas. “Cuando hablamos de servicios y planes corporativos, las diferencias son de costos, pero las prestaciones son las mismas. Y, a veces, el empleado tiene mejor tecnología personal que la que después le ofrece la empresa como herramienta de trabajo. Quizás el empleado tiene un iPhone 7 y el empleador le da uno de menor capacidad técnica. Yo participé en proyectos de innovación con Bring Your Own Device (BYOD), en los que la empresa habilita a que el empleado traiga su equipo, le da la línea”, cuenta Nobili, para quien la certeza de que haya soporte en todo el país es fundamental: si no hay soporte, no se compra, afirma.

En Axalta, a nivel corporativo como empresa global, tienen guías de estándares para la adopción de tecnología. “Esto es una gran ventaja. El soporte hace la diferencia, la velocidad de resolver un problema. Si tengo que reparar un dispositivo y tengo otros, se lo puedo cambiar en el día y la persona no tiene el estrés frente a un cambio por no conocer el equipo”, destaca Nobili. “Si no están abiertos los mercados y los productos no entran libremente, las grandes empresas nos alejamos de lo que no es estándar. Pero, ahí, te encontrás con que las personas tienen tecnologías más robustas de lo que las firmas les ofrecen.” El BYOD está incorporado en todos los niveles de Axalta. El 10 por ciento de la flota de celulares suscribe a ese uso. Por un tema cultural y también porque muchos prefieren hasta por seguridad que el teléfono lo provea la empresa. Y, en los smartphones, ya utilizan aplicaciones corporativas para poder cargar gastos de viajes; hay aplicaciones de acceso como Outlook y Office 365. “Axalta se está moviendo hacia la nube, para mediante un log in acceder a toda la información, excepto el core y la data financiera”, enumera Nobili.

En el caso de Brinks, Douglas Sarmiento, subdirector de Sistemas y Tecnología Argentina de la compañía, coincide en cuanto al primer lugar: Samsung. “Es uno de los productos más difundidos y con gran variedad de equipos y costos, desde la alta gama hasta bajo costo. Apple no creo que se use mucho en las empresas, porque está restringido a muchos aplicativos empresariales. Pero el top de los gerentes o directores usa eso para comunicación y no tanto para aplicaciones empresariales, a diferencia de quienes están en la calle haciendo operaciones. Creo que su aparición en el ranking será por los atributos, no tanto por el uso en las empresas como herramientas de trabajo”, explica Sarmiento.

Datos encriptados

Brinks, como compañía, se divide en dos partes. “En lo operacional, usamos el mobility no como equipo sino como medio, porque usamos los chips únicamente, para dar rastreabilidad a la flota. Por eso, cuando buscamos los atributos de un operador focalizamos en la cobertura, para saber dónde están los vehículos. Todo nuestro proyecto de movilidad está basado en la cobertura. Es logística de la información”, explica Sarmiento. La otra es la parte administrativa, que es para tener comunicación con el correo y las aplicaciones. “Lo otro que nos importa es el soporte: movilidad no es el dispositivo sino una arquitectura de IT, con datos encriptados, con envío de información sensible de los clientes, por lo que tenemos herramientas de encriptación y gerenciamiento de los equipos”, detalla Sarmiento.

En la firma, se usa una variada gama de dispositivos, ya que la empresa, de acuerdo con la jerarquía, distribuye equipos móviles, pero, además, cada uno puede traer su dispositivo “y le damos un chip”, apunta el CIO. “Todos tienen un software incluido, que nos permite, en caso de extraviarse un celular, hacer un bloqueo y el reseteo. Si un gerente o director pierde el aparato, nos notifica y, remotamente, lo bloqueamos y hasta lo formateamos. La parte administrativa sólo tiene el correo habilitado. Tienen acceso a aplicaciones a través de Internet, pero como si estuvieran en una PC”, cuenta Sarmiento. “Para elegir qué comprar cuando surge una necesidad, se hace un análisis de cómo están los proveedores y salimos a cotizar con el proveedor telco que nos da el chip y de acuerdo al precio seleccionamos el dispositivo, con Android, por un tema de soporte. Y también porque el usuario está más acostumbrado — agrega Sarmiento—. Es importante el precio cuando hay distintos niveles jerárquicos para entregar esos equipos de acuerdo con esos niveles. El soporte no lo da el carrier telco, por lo que me fijo más en el soporte de comunicación. Innovación no tiene tanto peso en nuestro caso. Tenemos alrededor de 150 telé- fonos, pero, en chips de rastreo, son 200. Falta mucho en cobertura para el país.”

Nota publicada en la edición nro. 232 (enero/2017) de Infotechnology.