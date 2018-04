Mercado Libre anticipa la llegada de Amazon y construye un centro de distribución en la Argentina

Si bien los movimientos de Amazon en la región tienen que ver, principalmente, con su negocio de computación en la Nube (y unos primeros pasos en Brasil), la mera posibilidad de que el principal jugador del e-Commerce desembarque por estas latitudes llevó a su rival directo, MercadoLibre, a realizar una inversión millonaria en un centro de distribución en la Argentina –exactamente en la zona del Mercado Central, ubicado en Villa Madero-.

Se trata de un emprendimiento que la compañía creada por Marcos Galperín llevará a cabo junto a Plaza Logística: demandará una inversión de $ 725 y ocupará 38.000 metros cuadrados. No es el primer centro de este tipo de la multilatina de comercio electrónico: ya operan dos, uno en San Pablo, Brasil (que abrió en 2017) y otro en la capital mexicana. Justamente, en ambos mercados la empresa de Galperín compite cabeza a cabeza con la de Bezos; y, particularmente en tierra azteca, donde la pelea es cabeza a cabeza: en 2017, la estadounidense vendió US$ 505,2 millones mientras que la argentina, US$ 489,2 millones, según datos de Euromonitor.

Puntualmente, el centro de distribución local comenzará a operar el año que viene: Plaza Logística pondrá $ 615 millones para el desarrollo inmobiliario y la construcción, mientras que MeLi invertirá $ 110 millones en tecnología.

“Con este proyecto buscamos garantizar un mejor servicio logístico a miles de vendedores que hoy operan con Mercado Libre. Estamos convencidos que a través de este Centro de Distribución podremos mejorar los tiempos de entrega y por ende toda la experiencia de compra y venta en Mercado Libre”, afirma Juan Martín de la Serna, Senior VP de Logística y Envíos de MercadoLibre.

La tecnología y el proceso

La empresa argentina de e-Commerce importará una maquina fabricada en Holanda por Vanderlande (dedicada a la automatización de procesos), comentan desde la empresa, que servirá para clasificar, almacenar y distribuir productos dentro del predio.

El centro va a recibir y almacenar los productos enviados por los vendedores que utilizan la plataforma, de manera similar a como operan los centros similares de Amazon en los Estados Unidos. Los vendedores pagarán el envío pero no el costo de almacenamiento. Podrán ingresar al predio 74 vehículos en simultáneo por hora para recibir y despachar productos, cubriendo envíos a todo el país -a excepción de Tierra del Fuego, según MercadoLibre-. Eduardo Bastitta, gerente general de Plaza Logística, que resalta que el centro será “el corazón de una enorme red de distribución que desatará el potencial de un sector que va a traer desarrollo y empleo” al país, comenta que el 60% del predio estará dedicado al gigante local del e-Commerce.

El proceso de este centro de distribución “fullfillment” (tal como lo llaman en MercadoLibre) funciona de la siguiente manera: los vendedores envían sus productos al Centro de Distribución previo a la venta; luego, los productos son almacenados; cuando un usuario compra un producto en Mercado Libre, se prepara y empaqueta el pedido en el acto: el pedido se clasifica automáticamente en función del destino; el mismo día de la venta, el mismo se despacha y se envía a destino, con seguimiento de todo el proceso.

Sin embargo, a pesar del avance en una mayor integración en la logística, el modelo de MercadoLibre tiene una diferencia con el de su contraparte estadounidense: trabajan con proveedores, en partnerships, en lugar de generar soluciones propietarias. “No buscamos una integración integral en logística. Trabajamos siempre junto a proveedores: desarrolladores y operadores en logística. Así, buscamos potenciar la red de distribución en la Argentina, invirtiendo en tecnología y servicios y trabajando junto a múltiples socios”, indican desde la empresa ante la consulta de INFOTECHNOLOGY.

En este sentido, no planean extender su footprint hasta los correos privados, y planea seguir trabajando con “diferentes socios, siempre líderes en envíos”, explican. Esta estrategia incluye una unidad de negocios que está enfocada a mejorar la experiencia de los usuarios respecto a los envíos. Buscan, de esta manera, simplificar la tarea de los vendedores “resolviendo su logística para que ellos puedan enfocarse en vender más”, sostienen. “La tecnología está presente en todos nuestros procesos brindando trazabilidad a lo largo de la cadena logística.”

A través de este sistema enviaron 150,1 millones de artículos durante 2017, lo que significó un 74,2% más que el año anterior. De hecho, el 60% de las compras del Marketplace en la región se realizó a través de Mercado Envíos.