Más que un buscador: Google ahora se mete en el negocio del Real Estate

La empresa dueña de Google, Alphabet Inc., está terminando el proceso de compra de 300 departamentos modulares a la startup Factory OS, que se dedica a la fabricación de este tipo de viviendas.

Según fuentes citadas por el Wall Street Journal, el gigante tecnológico busca de esta manera aliviar los problemas que tienen algunos de sus empleados a la hora de encontrar un hogar en los alrededores del "Valle del Silicio". Así, estas casas prefabricadas servirán de hogar temporario para el personal de Google que lo necesite.

El valor total de la compra se ubicaría entre los US$ 25 y 30 millones.

La construcción modular no es una novedad: se construyen en fábricas con un clima controlado casas modulares completas o habitaciones para agregar a un construcción preexistente. En los últimos años, la tecnología ha servido para aliviar la falta de viviendas en diversos sitios de los Estados Unidos, que incluye a Detroit, Nueva York y Miami.

El problema que enfrenta Silicon Valley en relación con la falta de casas viene desde hace años y las compañías IT están intentando ayudar a resolver el asunto de manea más activa. En este sentido, el año pasado Facebook anunció que gastaría US$ 20 millones en Menlo Park y East Palo Alto (California), dos de las urbanizaciones que rodean sus oficinas, para crear un fondo que sirva para construir nuevas viviendas.

Sin embargo, solucionar el problema crónico de encontrar alojamiento a precios razonables es una batalla cuesta arriba. Según Forbes, los precios alrededores de los polos industriales IT en San José, Palo Alto y Cupertino son los más caros dentro de los Estados Unidos y en abril alcanzaron nuevos récords.

Los valores promedios en Santa Clara, Alameda y San Mateo llegaron a sus máximos históricos en el mes mencionado, de acuerdo a lo reportado por la consultora CoreLogic. El precio para una casa con propietarios previos superaba el millón de dólares en Santa Clara; y era de US$ 805.000 en el condado de Alameda; US$ 590.000 en Contra Costa County; y US$ 1,4 millones en el condado de San Mateo.