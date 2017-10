Más que dos Facebook: un fondo japonés invertirá US$ 880.000 millones en startups

Pareciera que Softbank, una empresa japonesa, quiere comprar Silicon Valley. Su CEO, Masayoshi Son, explicó que los US$ 88.000 millones del primer fondo Vision Fund no son suficientes y que planean invertir US$ 880.000 millones en tecnología.

“Los Vision Funds 2, 3 y 4 serán establecidos cada dos o tres años”, detalló el CEO de Softbank, que planea invertir en los próximos años el equivalente a la suma de las valuaciones de Facebook y Microsoft.

Para poner la cifra en contexto, un informe de la consultora KPMG indica que el año pasado se gastaron US$ 127.000 millones en capital de riesgo, en todo el mundo. Softbank estaría invirtiendo siete veces ese monto en mil empresas del sector tecnológico a lo largo de 10 años. “Realmente creo que la inteligencia artificial superinteligente está llegando, por eso estoy apurado por inyectar el dinero, por invertir”, dijo Son en febrero.

Es un monto sin precedentes. El dinero es comparable con el valor de las más grandes empresas tecnológicas del planeta. Facebook ronda los US$ 400.000 millones; Microsoft también; Alphabet, la matriz de Google, está cerca de los US$ 600.000 y Apple está valuada en más de US$ 750.000.

Todavía se desconoce de donde planea obtener el dinero necesario para invertir la suma mencionada, pero entre las empresas que contribuyeron con el primer Vision Fund se encuentran Apple, Qualcomm, Foxconn, el fondo soberano de los Emiratos Árabes y el fondo público de inversiones de Arabia Saudita.

Los principales objetivos de Softbank son los unicornios, las empresas que todavía no salieron a la Bolsa, pero que sin embargo están valuadas por sobre los US$ 1.000 millones. Ya invirtieron en el desarrollador de sistemas autónomos Brain Corp, en el startup del agro Plenty, en la plataforma de comunicación Slack, ARM Holdings, Nvidia y Boston Dynamics entre otras.