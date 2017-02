Los gerentes tech locales prefieren confiabilidad y calidad antes que innovación

La innovación quedó en cuarto lugar —detrás de Soporte, Calidad de Producto y Precio—, cuando se trata de los principales drivers a la hora de elegir tecnología, según las respuestas generadas a la encuesta del ranking. Sin embargo, la gradación no es unánime. Para Daniel Padín, director de Sistemas de Coto CICSA, “el Producto va primero pero Innovación está segundo o tercero porque para bajar costos y ganar en eficiencia tenés que ser innovador”. La empresa, dedicada al supermercadismo, inauguró en 2016 tres hipermercados y este año planea abrir dos sucursales más. Padín, que tiene a su cargo 170 empleados en el área de Sistemas y Capacitación, explica que, si bien hacen e-Commerce desde hace ocho años, en los últimos dos pusieron un foco más fuerte sobre esta modalidad de venta. “Renovamos el sitio y agregamos la venta de electrodomésticos. Además, nos reforzamos mucho en las redes sociales. De hecho, si tomás a Coto Digital como una sucursal, sería la que más vende”, dice. Y agrega que vienen trabajando en la capacitación interna del personal a través de e-learning. “Capacitamos a 14.000 personas que toman el curso en la sucursal y luego rinden en Casa Central, ubicada en Paternal. Todo lo desarrollamos internamente, el curso y la plataforma.” Dentro de la empresa que emplea a 20.000 personas en más de 120 sucursales, el CIO y su equipo trabajaron en los pasados dos años en un nuevo proyecto de Category Management. “Cada góndola está sistematizada y virtualizada. Son 40.000 productos en 3D para que el sistema sepa si se pueden apilar y cuántos entran por estante, etcétera. Puede ver si fue mal repuesto y si hay faltantes”, cuenta.

Andrés Ferrando es el IT Manager de Iron Mountain (IM) en la Argentina, empresa global dedicada a la administración, protección y almacenaje de información. “Nuestra interacción con los proveedores de datos ha ido disminuyendo porque la empresa está en un proceso de globalización en infraestructura IT”, manifiesta. Y amplía que por eso se le dificulta un poco detectar la innovación en el ámbito local. La experiencia parece repetirse en otras empresas multinacionales que ven, como ahora, que en la Argentina pueden implementar estándares internacionales, apertura de importaciones de por medio. Y es, desde ya, un escollo a superar para los proveedores locales. “Hasta el año pasado, la Argentina era un renglón aparte por las cuestiones de importación: no lográbamos traer acá equipos definidos a escala global”, destaca el ejecutivo de la compañía que facturó a nivel global US$ 2.577 millones durante los primeros nueve meses de 2016. Además, gran parte del trabajo de desarrollo lo realizan in-house, con equipos corporativos que prestan esos servicios internamente: “Hay especialistas que se encargan de storage, bases de datos, virtualización, y ellos se ocupan de lidiar con los proveedores específicos”, detalla Ferrando. En cuanto a la innovación dentro de IM, “si hablamos de proveedores e innovación, a nivel regional y local, está centrada en desarrollar nuestros propios proveedores estratégicos para determinados tipos de servicios”, indica el líder de IT. “La empresa en América latina está trabajando en nuevos tipos de servicios para nuestros clientes utilizando herramientas de Business Process Management. Como la herramienta se elige dentro la región, encontramos que hay una necesidad importante de hacer partnerships con proveedores con presencia regional; en este caso es Tibco y sus distintos proveedores locales.” Para el grupo NewSan, el core business es la fabricación de productos electrónicos pero, a partir de la política del Gobierno anterior que intentaba compensar importaciones con exportaciones, creó una unidad de negocios llamada NewSan Food dedicada al rubro pesquero. Hoy, esa unidad de negocios representa el 20% de la facturación del grupo nacido en 1991. Es por esto que no sorprende que la empresa tenga una gerencia dedicada a la innovación, a cargo de Alejandra Bellini, quien cuenta que están trabajando en convertir algunos de sus productos en Smart. “Es un trabajo enorme, porque si bien la tecnología está disponible, pensar en qué experiencia queremos generar, probarlo y llegar a un acuerdo no es fácil”, reconoce la ejecutiva de este gru- po que, con más de 5.000 empleados, invirtió $ 101,3 millones en 2016.

Posición de mercado

El atributo Innovación de esta edición del Ranking de Proveedores muestra importantes distancias entre el primero y el segundo puesto en Hardware y Networking, y una distancia significativa pero menor en Movilidad y Software. En lo que es Hardware y Movilidad, el líder —al igual que en 2016— es Apple. En el primer caso, pierde posiciones respecto al año pasado y cae un 13 por ciento; mientras que en el segundo avanza 1 por ciento. En este último segmento, Samsung se quedó con el puesto número dos y también creció en porcentaje: pasó del 26 al 32 por ciento. Si bien la cantidad de resellers oficiales en el país son pocos y el iPhone no ha desembarcado oficialmente aún (algo que muchos daban por descontado a comienzos del año pasado), la empresa con sede en Cupertino fue elegida por Daniel Padín a la hora de elegir el equipamiento móvil para la capa gerencial. “En la Argentina somos los principales usuarios de Apple”, se ufana el CIO de Coto. “Elegimos los iPad porque Android está lleno de problemas.” IBM quedó segunda en hardware y su CIO, Diego Calegari, explica la mejora en la posición respecto a 2016 por un “fuerte proceso de reposicionamiento interno de la compañía en los últimos dos o tres años”, lo que incluyó “un cambio de mentalidad respecto del mercado”. Hace unos años, dice, “vos tenías momentos o picos de disrupción y después mesetas, y hoy la disrupción es permanente; a nosotros como compañía nos costó bastante posicionarnos mentalmente en ese lugar”. En Networking, Cisco reafirma su liderazgo y le saca a su competencia aún más distancia que el año pasado: pasó del 52 al 61 por ciento. La pregunta obligada es por qué, y la respuesta de Gabriel Sakata, gerente General de Cisco Argentina, Paraguay y Uruguay, es concreta: “Inversión en capacitación, desarrollo de soluciones innovadoras e inversión para entender mejor a nuestro cliente”. Para este año esperan “un mayor flujo de inversión tanto en el sector privado como el público”, mientras que por su parte harán mayor hincapié en la seguridad de las redes y los modelos Cloud para la gestión de las redes basado en Meraki.

En el segmento Software queda otra vez Google primero, casi sin cambios en la ponderación respecto a 2016, y VMware retuvo el segundo puesto. Para Octavio Duré, SE Manager para América Latina Sur de VMware, el motivo es la evolución de los productos de su empresa. Uno de los pilares, estima, son las alianzas con docenas de proveedores de Nube, entre los que se encuentran Amazon Web Services e IBM, lo que le permite a sus clientes el salto de la nube privada a las nubes públicas utilizando el mismo software VMware. Mientras tanto, desde Google indican que, durante este año, el Cloud debe servir para hacer inteligibles la cantidad de datos de los que disponen las organizaciones para implementar análisis de Big data utilizando capacidades de Machine Learning. “Las grandes organizaciones podrán predecir el comportamiento de sistemas, transacciones y personas a partir de los datos que tienen”, asevera Jorge Giraldo, gerente de Cloud para Hispanoamérica de Google. Ferrando comenta que ellos no utilizan este tipo de software, ya que todos están en la nube; pero tiene claro que “muchas empresas están volcándose a las herramientas de Google”. Y en relación a VMware, señala que están bien ubicados en el ranking: “A nosotros nos ha dado muy buenos resultados y nos han simplificado muchísimo la gestión de infraestructura”. El sector de Consultoría se despacha con una sorpresa: Accenture, que en la última edición no estaba siquiera entre los primeros cinco, pasa al primer puesto. Detrás, queda el ganador de los dos años anteriores, Globant. “Los clientes valoran nuestro conocimiento asociado a la innovación. Creemos que la transformación digital es el camino”, expresa Fabián Nahmod, director Ejecutivo de Accenture.

En el rubro Telecomunicaciones el premio a la innovación lo comparten Fibercorp e iPlan, aunque la primera pierde tres puntos porcentuales respecto al año anterior. “Buscamos innovar en la forma de posicionarnos en el mercado, no solamente como un player más que ofrece servicios corporativos de telecomunicaciones, sino como un aliado tecnológico para las empresas”, dice Sebastián Borghello, jefe de Producto y Mercado de Fibercorp. En este caso, IM sí utiliza proveedores loca- les: para la comunicación fija y móvil tienen los servicios de Telefónica, mientras que para Internet tienen, según Ferrando, “prácticamente a todos: AT&T, Telefónica, Telecom, Metrotel y Claro”. Por cuestiones específicas de los servicios que brindan, relacionadas con la privacidad de la información y los temas regulatorios, no utilizan Cloud de manera local. Daniel Padín, por su parte, opina que le parece “muy bien” que Fibercorp ostente el primer lugar, ya que tiene “mejores precios y una red bien montada”. Con ellos tienen los vínculos secundarios (de un total de 300, los primarios están con Telefónica, Telecom y algunos con Claro), pero que soportan dos puntales de la operación de Coto: las 6.000 cámaras de seguridad y los antivirus.

Nota publicada en la edición nro. 232 (enero/2017) de Infotechnology.

S Sebastián De Toma